Vietravel Airlines "chốt" thời điểm đổi tên, công bố định vị mới

Theo các nguồn tin, định vị này phản ánh chiến lược phát triển giai đoạn tới, trong đó yếu tố văn hóa được lồng ghép vào các hoạt động dịch vụ.

Du khách quốc tế hào hứng trước màn trình diễn ấn tượng của Vietravel Airlines

Trước đó, Tập đoàn T&T và các công ty thành viên đã trở thành cổ đông chiến lược tại Vietravel Airlines từ cuối năm 2024. Đến tháng 11-2025, HĐQT Vietravel đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại hãng hàng không này để tập trung cho mảng kinh doanh cốt lõi (du lịch, lữ hành). Đồng thời, doanh nghiệp này cũng chấm dứt quyền sử dụng thương hiệu "Vietravel" với hãng bay thuộc sở hữu của T&T.

Đầu năm 2026, Vietravel Airlines chuyển trụ sở điều hành ra Hà Nội. Việc dịch chuyển trung tâm vận hành giúp hãng thuận lợi hơn trong phối hợp khai thác, làm việc với đối tác và mở rộng hoạt động tại thị trường phía Bắc. Hãng cũng cho biết đang tiếp tục tái cấu trúc mạng đường bay và nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay.

Đến nay, Vietravel Airlines vẫn chưa công bố tên thương hiệu mới. Tuy nhiên, hãng cho biết năm nay đặt mục tiêu nâng đội bay lên tối thiểu 10 chiếc và mở rộng mạng đường bay nội địa. Với mạng bay quốc tế, Vietravel Airlines đang nghiên cứu để khai thác các hành trình đến Đông Bắc Á.

Vừa qua, một chuyến bay cuối năm của Vietravel Airlines trở thành không gian trình diễn bộ sưu tập áo dài "Hoa Khổng Tước" ngay trong khoang hành khách. Dưới hình thức fashion show trên máy bay, các thiết kế được trình diễn dọc lối đi giữa hai hàng ghế, trong điều kiện khai thác bình thường của chuyến bay.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết hoạt động này nằm trong định hướng xây dựng hình ảnh hãng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa. Việc lựa chọn áo dài nhằm tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam trong bối cảnh lượng khách di chuyển dịp cuối năm tăng cao, trong đó có khách quốc tế. "Chúng tôi muốn đưa yếu tố văn hóa vào sản phẩm dịch vụ một cách phù hợp, tạo thêm điểm nhấn cho hành khách trong dịp cao điểm Tết".

Trước đó, nhân ngày tiễn Ông Công, Ông Táo, hãng tặng hành khách trên một số chuyến bay biểu trưng "Chú ngựa may mắn phiên bản Vietravel Airlines". Từ ngày 17-2 đến 22-2-2026, Vietravel Airlines triển khai chương trình ưu đãi giảm 35.000 đồng/chặng cho hành khách nhập mã VULIXI26 khi đặt vé trên toàn bộ các đường bay đang khai thác.

Thời gian tới, Vietravel Airlines dự kiến tiếp tục xây dựng thêm các chương trình mang đặc trưng vùng miền, đồng thời mở rộng hợp tác nhằm đa dạng hóa và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Hình ảnh trình diễn fashion show trên máy bay chủ đề "Hoa khổng tước cất cánh", nằm trong định hướng xây dựng hình ảnh mới của Vietravel Airlines:

Tiếp viên Vietravel Airlines trong thiết kế thuộc bộ sưu tập "Hoa Khổng Tước" trình diễn ngay trên khoang máy bay.

Trước đó, nhân ngày tiễn Ông Công, Ông Táo, hãng tặng hành khách trên một số chuyến bay biểu trưng "Chú ngựa may mắn phiên bản Vietravel Airlines"

Bộ sưu tập "Hoa Khổng Tước" lấy cảm hứng từ hình tượng cùng tên, kết hợp phom dáng áo dài truyền thống với cách xử lý chất liệu và họa tiết theo hướng hiện đại. Các thiết kế sử dụng tông màu nổi, chi tiết thêu và in được thực hiện thủ công



