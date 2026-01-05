Vietravel ra mắt logo mới: Khẳng định sứ mệnh “Kiến tạo giá trị sống” sau 30 năm

Trong những ngày cuối năm, hình ảnh Mặt Trời đỏ xuất hiện dày đặc trên các bảng quảng cáo lớn, mở đầu cho chiến dịch truyền thông kỷ niệm 30 năm của Vietravel. Cùng thời điểm, doanh nghiệp chính thức giới thiệu logo mới và ra mắt TVC "Hành trình Mặt Trời" như điểm nhấn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Biểu tượng Mặt Trời mới của Vietravel xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời, mở đầu chiến dịch kỷ niệm 30 năm.

Không đi theo lối kể tuyến tính hay phô diễn quy mô, TVC được xây dựng trên triết lý "Mặt Trời" - biểu tượng của ánh sáng dẫn lối và sự kết nối. Dòng chảy hình ảnh dẫn dắt người xem qua nhiều lớp trải nghiệm du lịch Việt Nam, từ thế hệ tiên phong đến các hành trình gia đình và cá nhân hóa của lớp trẻ hôm nay, qua đó khẳng định cam kết về sự chuyên nghiệp, giá trị gia tăng và cảm xúc bền bỉ trên mỗi chuyến đi.

TVC "Hành trình Mặt Trời" hiện đã được Vietravel giới thiệu trên các nền tảng số. Độc giả có thể theo dõi trọn vẹn đoạn phim để cảm nhận rõ hơn cách thương hiệu kể lại hành trình 30 năm bằng ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc tại đây.

Bản hòa ca ánh sáng: Sợi dây kết nối hào khí tiên phong suốt ba thập kỷ

TVC "Hành trình Mặt Trời" được thiết kế như một dòng chảy trải nghiệm liền mạch. Từ khoảnh khắc khởi hành, di chuyển đến điểm đến, các khuôn hình tập trung vào hành trình cụ thể của du khách, thể hiện cách Vietravel theo sát từng chuyến đi thay vì phô diễn quy mô hay hình ảnh hoành tráng.

Ánh sáng xuất hiện xuyên suốt đoạn phim như một yếu tố dẫn dắt. Bắt đầu từ tinh thần tiên phong của những người đặt nền móng cho Vietravel, ánh sáng lan tỏa qua trải nghiệm của khách hàng hôm nay và mở rộng thành khát vọng phát triển bền vững trong tương lai. Qua đó, TVC khắc họa hành trình Vietravel song hành cùng những chuyển động của du lịch Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

Hình ảnh cánh buồm hướng về mặt trời mở ra mạch dẫn biểu tượng cho TVC "Hành trình Mặt Trời" – hành trình được soi chiếu bởi tinh thần tiên phong và khát vọng đi xa hơn.

Chia sẻ về thông điệp của TVC, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel, cho biết điều nuôi dưỡng doanh nghiệp suốt 30 năm qua không nằm ở quy mô hay danh xưng, mà ở giá trị mang lại cho khách hàng. Theo ông, niềm vui và sự hài lòng của du khách chính là nền tảng để Vietravel vượt qua những "cơn bão" của thị trường và tiếp tục tiến về phía trước.

Những hình ảnh mang tính biểu tượng như cánh buồm, chuyến bay hay các cung đường trải dài trong TVC vì thế không chỉ gợi nhắc chặng đường đã qua, mà còn được đặt trong mạch cam kết hướng đến tương lai, nơi Vietravel tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên mỗi hành trình.

Bên cạnh các chuyến đi gia đình, TVC khắc họa những hành trình mang dấu ấn cá nhân của thế hệ trẻ, cho thấy sự dịch chuyển từ du lịch theo nhóm sang trải nghiệm được cá nhân hóa.

Bước chuyển từ di sản đến tương lai: Cá nhân hóa "Hành trình Mặt Trời" cho mọi thế hệ

Việc ra mắt logo Mặt Trời mới không đơn thuần là thay đổi nhận diện thương hiệu. Theo Vietravel, đây là dấu mốc cho một cam kết rõ ràng hơn với khách hàng trong thập kỷ tới, đó là kiến tạo những trải nghiệm có giá trị sống cao hơn, cá nhân hóa hơn và bền vững hơn.

Biểu tượng Mặt Trời trong thiết kế mới được tinh giản và đặt như điểm nhấn dẫn lối, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới và định hướng phát triển dài hạn của Vietravel ở cột mốc 30 năm.

Trong thiết kế mới, biểu tượng Mặt Trời được tinh giản và đặt như điểm nhấn dẫn lối, thể hiện tinh thần tiên phong trước nhu cầu xã hội và sự chủ động đổi mới. Mỗi hành trình, theo triết lý này, không chỉ là một chuyến đi được tổ chức trọn vẹn, mà là một trải nghiệm đáng sống, đáng nhớ và có chiều sâu.

TVC cũng khắc họa cách Vietravel đồng hành cùng con người Việt Nam qua từng giai đoạn cuộc sống, từ những chuyến đi sum vầy của gia đình nhiều thế hệ đến các hành trình khám phá mang dấu ấn cá nhân của lớp trẻ. Trên nền tảng đó, thông điệp "Kiến tạo giá trị sống" được mở rộng hàm ý, vượt ra khỏi phạm vi du lịch để hướng đến sự gắn kết dài hạn với khách hàng và cộng đồng.

Thay vì nhấn mạnh điểm đến, TVC tập trung vào những khoảnh khắc đọng lại sau chuyến đi – nơi mỗi hành trình được đo bằng cảm xúc, sự thay đổi và giá trị sống được bồi đắp.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh, du lịch không còn đơn thuần là dịch chuyển không gian. Du khách ngày nay tìm kiếm nhiều hơn những trải nghiệm văn hóa, môi trường sống tích cực và cảm giác được làm mới chính mình sau mỗi hành trình. Vietravel xác định vai trò của mình là đi trước những thay đổi đó, để mỗi chuyến đi mang lại nhiều giá trị hơn.

Tại cột mốc 30 năm, Vietravel lựa chọn dịch chuyển chiến lược thay vì an toàn với thành công cũ, nhằm tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong việc định hình trải nghiệm du lịch của người Việt ở giai đoạn phát triển mới.

Trong mạch chuyển động ấy, TVC "Hành trình Mặt Trời" không chỉ dừng lại ở ý nghĩa kỷ niệm, mà được Vietravel xem như lời mời gọi cảm xúc gửi đến cộng đồng, để cùng nhìn lại một di sản được bồi đắp bằng niềm tin và sự bền bỉ.

Thông qua triết lý Mặt Trời, Vietravel lựa chọn cách kể câu chuyện thương hiệu bằng trải nghiệm và cảm xúc, nơi mỗi hành trình được đo bằng những giá trị sống đọng lại sau chuyến đi. Đây cũng là cách doanh nghiệp định vị mối quan hệ dài hạn với du khách, dựa trên sự thấu hiểu và đồng hành bền bỉ.