Du lịch TP Hồ Chí Minh thu hơn 2.600 tỷ đồng trong dịp Tết dương lịch

Ảnh: Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 1/1/2026 - 4/1/2026, khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 1.240.000 lượt. Khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh đạt 75.726 lượt. Công suất phòng ước khoảng 75%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường cho thấy du khách nội địa ưu tiên các điểm nghỉ dưỡng có dịch vụ hoàn thiện, nhiều hoạt động vui chơi và phù hợp nhóm gia đình nhiều thế hệ.

Trước nhu cầu tăng, doanh nghiệp lữ hành chủ động thiết kế chương trình ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm ban đêm, tour ẩm thực và tour kết nối TP Hồ Chí Minh với các địa phương lân cận. Khối lưu trú triển khai ưu đãi giá phòng và dịch vụ đi kèm, đồng thời tăng nhân sự trong đợt cao điểm. Dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí và trung tâm thương mại mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho khách.

Người dân và du khách xem bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại Bến Bạch Đằng (Ảnh: Phạm Thế Hiển)

Tại trung tâm thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng thu hút rất đông người tham gia các hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố và du lịch đường sông. Một số khu vực lân cận cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, chủ yếu là khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày. Hoạt động du lịch tại phường Bình Dương có chuyển động tốt, tập trung ở Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến và các điểm vui chơi cuối tuần tại Dĩ An, Thuận An, Bến Cát. Du lịch gắn với làng nghề, không gian văn hóa - công nghiệp từng bước được khai thác, góp phần đa dạng sản phẩm địa phương.

Các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc lượng khách tăng mạnh, nhất là nhóm khách từ trung tâm TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Lượng khách quốc tế đến thành phố ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước, tập trung từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Úc. Nhóm khách này thường lưu trú ngắn ngày, kết hợp tham quan đô thị, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và tham gia hoạt động đón năm mới. Khách nội địa cũng tăng rõ, nổi bật là du khách từ khu vực phía Nam và miền Trung. Nhiều nhóm gia đình và nhóm bạn trẻ chọn TP Hồ Chí Minh để vui chơi, tham gia sự kiện và mua sắm cuối năm.

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú 3-5 sao và khu vực trung tâm đạt mức cao. Các cơ sở ngoài trung tâm, căn hộ du lịch và homestay cũng tăng tỷ lệ đặt phòng so với ngày thường. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống, mua sắm và giải trí tăng tích cực trong toàn chuỗi dịch vụ.