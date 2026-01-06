Giá mít Thái tăng cao nhưng vì sao nhà vườn miền Tây không vui?

Cụ thể, mít loại 1 đã lên 31.000-33.000 đồng/kg, mít loại 2 giá 30.000-31.000 đồng/kg, mít loại 3 giá 29.000 đồng/kg.

Đặc biệt, đối với mít ruột đỏ loại 1, giá đến hơn 49.000- 51.000 đồng/kg tại vườn. Còn mít ruột đỏ loại 2 giá đến 36.000-41.000 đồng/kg…



Ông Huỳnh Hữu Phúc (nhà ở xã Tân Phú, Đồng Tháp) cho biết khoảng 3 tuần trở lại đây, mít đã tăng giá dần. Trong khi trước đó, giá mít ở điểm đáy chỉ có 6.000-8.000 đồng/kg đối với mít loại 1, còn với các loại mít loại 2-3 các chủ vựa còn "chê ỏng chê eo" không muốn mua.

Giá mít Thái tăng cao mà nhà vườn không có mít đủ lớn để bán

Chủ một số vựa chuyên thu mua trái cây ở Thanh Hòa, Đồng Tháp cho biết giá thu mua tăng cao là do nhu cầu xuất khẩu Trung Quốc đang tăng. Ngoài ra, một số xưởng, công ty trong nước cũng tăng cường thu mua để cung cấp sản phẩm mứt Tết.

Còn với mít tươi để ăn thì vào mua lễ hội, Tết, nhu cầu tiệc tăng cao nên hút hàng, giá cũng nhích lên. Do nghịch mùa nên giá tăng nhưng nhà vườn ít có hàng bán thì giá lại càng tăng.

Theo các vựa, trước đến nay, trái cây xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường chính là Trung Quốc. Nếu họ tăng mua, tăng giá thì nhà vườn mừng nhưng nhiều thời điểm không có hàng để bán.

Hiện nay, với giá mít cao như vậy, nhà vườn còn hàng để bán sẽ có lãi lớn, một trái 10-15kg lãi đến 300.000-400.000 đồng.

Hiện tại ở các tỉnh miền Tây, người dân đã chuyển đất trồng lúa thu nhập thấp sang trồng vườn xen canh thu nhập cao, trong đó sầu riêng, mít… được ưa chuộng nhất.