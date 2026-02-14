Sát giờ Giao thừa rồi, lưu gấp list ngắm pháo hoa đẹp nhất Sài Gòn: Có nơi 0 đồng, có nơi sang chảnh đang còn bàn

Không khí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang nóng dần lên từng ngày khiến nhu cầu tìm kiếm các địa điểm vui chơi và thưởng thức pháo hoa của người dân thành phố tăng cao. Đặc biệt, TP.HCM đã chốt phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên toàn địa bàn. Trong đó bao gồm 1 điểm tầm cao quen thuộc tại đầu hầm sông Sài Gòn, 2 điểm tầm cao mới tại Củ Chi, Cần Giờ và 13 điểm tầm thấp rải rác khắp các quận huyện.

Nắm bắt tâm lý muốn tìm kiếm vị trí đẹp để ngắm trọn khoảnh khắc giao thời mà không phải chen lấn, các chuỗi dịch vụ F&B và nhà hàng trên cao đã đồng loạt tung ra các gói vé giữ chỗ từ rất sớm.

Quán cà phê view xem pháo hoa xịn giá hạt dẻ

Như mọi năm, các quán cà phê tại các vị trí đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng luôn được nhiều du khách lựa chọn để làm địa điểm xem pháo hoa nhiều nhất. Một trong những nơi được nhiều người săn đón phải kể đến Katinat Coffee & Tea House tại địa chỉ 10B Tôn Đức Thắng. Với không gian mở thoáng đãng nhìn thẳng ra bến tàu cao tốc, đây là nơi lý tưởng để vừa nhâm nhi tách trà, vừa thưởng thức đêm nhạc đón giao thừa đặc biệt diễn ra vào tối 29 Tết.

Katinat tổ chức đêm nhạc đón năm mới tại chi nhánh Bến Bạch Đằng

Ngay cạnh đó, Highlands Coffee Bến Bạch Đằng cũng là một trong những nơi có view xem pháo hoa đẹp và đặc biệt là không phụ thu vào dịp Tết. Quán đã tung ra tấm hộ chiếu quyền lực, mang đến cho thực khách một chỗ ngồi view xịn để ngắm trọn khoảnh khắc pháo hoa hoành tráng, kèm theo đó là một combo đón giao thừa gồm trà cỡ lớn và bánh su kem.

Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều hàng quán cà phê không thể bỏ lỡ như Cà Phê Trứng 3T, MeTrang Coffee và các cụm hàng quán ở đường Ngô Văn Nam như Passio, JUICETIN, Đanny Coffee đều có vị trí địa lý thuận lợi để thực khách có thể ngắm pháo hoa.

Khu vực này thu hút nhiều bạn trẻ mỗi dịp lễ

Bên cạnh các quán cà phê ở Tôn Đức Thắng, khu vực Thủ Thiêm phía bên kia sông cũng được ví như "thiên đường" của các tín đồ săn ảnh với sự hiện diện của cửa hàng tiện lợi GS25 Thủ Thiêm. Ngoài ra, khu vực này còn có một số hàng quán như Katinat, Highlands Coffee, Starbucks,... Tại đây, du khách chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng cho một ly nước, chọn một góc ngồi thoáng đãng là có thể tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội náo nhiệt mà không cần lo lắng về giá vé hay việc đặt chỗ trước.

Highlands hoặc Katinat tại công viên bờ sông Sài Gòn cũng là nơi xem pháo hoa đẹp

Hàng quán vừa ăn uống vừa quan sát pháo hoa từ trên cao

Dành cho những ai muốn nâng tầm trải nghiệm với không gian sang trọng, riêng tư và dịch vụ đẳng cấp, các quán bar hoặc nhà hàng trên những tòa nhà chọc trời là đích đến không thể bỏ qua. Tòa nhà Landmark 81, sở hữu hàng loạt cái tên đình đám như Blank Lounge tại tầng 76. Tại độ cao này, du khách sẽ được ngắm pháo hoa ở một góc nhìn độc bản, thưởng thức ẩm thực 5 sao với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến gần 5 triệu đồng tùy theo gói dịch vụ.

Không kém phần lộng lẫy là các rooftop bar tại khu vực lõi trung tâm TP.HCM như Chill Skybar trên đường Lê Lai hay M.Bar tại tầng 8 khách sạn Majestic Saigon. Những địa điểm này mang đến tầm nhìn bao quát cả khúc quanh sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng, kết hợp với âm nhạc sôi động và những bữa tiệc buffet hoành tráng.

Các hàng quán tại Majestic Hotel có tổ chức những buổi countdown Tết Bính Ngọ

Nếu yêu thích không gian thoáng đãng và trẻ trung hơn, Chạng Vạng Rooftop tại Thủ Đức cũng là những cái tên bảo chứng cho một đêm pháo hoa mãn nhãn mà giới trẻ Sài Thành thường xuyên lui tới check in.

Những nơi xem pháo hoa miễn phí mà view lại đẹp

Không cần tốn một xu mà vẫn có thể sở hữu những vị trí ngắm pháo hoa đẹp như mơ nếu chịu khó đi sớm để "xí chỗ" tại các không gian công cộng. Khu vực nắp hầm Thủ Thiêm và công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Đức luôn là thánh địa của các tay săn ảnh chuyên nghiệp và các nhóm bạn trẻ. Với không gian rộng lớn, thoáng đãng và tầm nhìn trực diện về phía trung tâm thành phố, đây là nơi bạn có thể cảm nhận rõ nhất sức nóng, âm thanh và sự hoành tráng của những chùm pháo hoa tầm cao bung nở ngay trước mắt.

Nhiều bạn trẻ ngồi ở công viên trên đường Tôn Đức Thắng để ngắm pháo hoa

Bên kia bờ sông, khu vực công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là những tọa độ miễn phí đã trở thành huyền thoại. Dù lượng người đổ về đây rất đông đúc tạo nên một biển người náo nhiệt, nhưng chính cái không khí lễ hội tưng bừng, sự hân hoan lan tỏa từ người này sang người khác tại đây là điều mà không một quán xá sang trọng nào có thể thay thế được. Chỉ cần chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, một tấm bạt trải nhỏ, du khách hoàn toàn có thể có một đêm chiêm ngưỡng pháo hoa trọn vẹn ngay giữa trung tâm TP.HCM.