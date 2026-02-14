Góc sống ảo "điên đảo" nhất Tết này: Rộng gấp 10 lần quán cà phê thường, vào cửa 0 đồng mà còn được xin chữ ông đồ

Trong khi nhịp sống những ngày cận Tết đang hối hả với chuyện sắm sửa và ngược xuôi, một bộ phận không nhỏ giới trẻ Sài Gòn lại chọn cách lắng lại tại một không gian nghệ thuật rộng hơn 1.000m² ngay trung tâm Thảo Điền. Nơi đây vừa mới khai mạc tổ chức sự kiện Tết độc đáo, cho thấy sự giao thoa rõ rệt giữa những giá trị di sản truyền thống và tư duy trưng bày đương đại, tạo nên một điểm đến có chiều sâu thay vì chỉ là những góc check in thông thường.

Không gian triển lãm Tết Việt tại Chilala House of Art

Không gian Tết Việt xưa được tái hiện trong không gian 1.000m2

Những ngày đầu mở cửa, sự kiện “Chillala Hân Hoan Chào Đón Tết Bính Ngọ 2026” đã thu hút khá đông khách tham quan nhờ cách bài trí các tác phẩm nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Việt theo phong cách nghệ thuật sắp đặt (Installation Art). Quan sát thực tế cho thấy mỗi góc máy tại đây đều được du khách tận dụng triệt để, bởi sự kết hợp giữa ánh sáng tracklight và các hiện vật gốm, mây tre nứa tạo nên những khung hình có tính thẩm mỹ rất cao.

Sự truyền thống và hiện đại được hoà quyện độc đáo

Không ít người tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp những phong vị Tết xưa như Góc Ông Đồ xin chữ cầu an hay các trò chơi dân gian cờ cá ngựa, ô ăn quan được làm mới lại một cách đầy tinh tế. Hành trình trải nghiệm tại đây trở nên sống động hơn khi du khách được trực tiếp quan sát các nghệ sĩ thư pháp hay họa sĩ vẽ chân dung màu nước làm việc ngay trong không gian triển lãm.

Ngoài thưởng lãm, du khách còn được xin chữ ông Đồ

Đây không chỉ là nơi để thưởng lãm mà thực sự là một cuộc đối thoại giữa người trẻ và những giá trị nội tại được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách còn được trải nghiệm mua sắm các sản phẩm thủ công độc đáo

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng việc được lắng nghe câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm thủ công hay chọn mua những vật phẩm độc bản tại khu vực Art Merchandise mang lại một giá trị tinh thần khác biệt so với việc mua sắm đại trà. Mang đến không khí nhộn nhịp như đang dạo bước tại chợ Tết xưa ngay lòng Thảo Điền.

Không gian triển lãm nhộn nhịp trong những ngày đầu mở cửa

Sự huyên náo của khu Thảo Điền dường như tạm dừng lại sau cánh cửa của không gian nghệ thuật này, nơi mỗi phút giây chờ đợi xin chữ hay thong dong dạo bước giữa các mảng màu hội họa đều mang đến sự thư thái. Việc Chillala thông báo mở cửa xuyên suốt từ 05/02 đến 01/03/2026, chỉ nghỉ vài ngày giữa Tết, cho thấy nỗ lực trong việc tạo ra một địa điểm du xuân ổn định cho cư dân thành phố.

Với mức giá vào cửa tự do và không gian rộng mở tại địa chỉ 75 Xuân Thủy, đây thực sự là một gợi ý thực tế cho những ai muốn tìm kiếm một cái Tết vừa "nghệ" vừa đủ tĩnh lặng để cảm nhận trọn vẹn không khí khởi đầu năm mới.

Đỉnh Thế Này gợi ý, triển lãm như một không gian chữa lành nhẹ nhàng, nơi ai cũng có thể tạm gác lại những lo toan để tìm thấy chút bình yên dịp cận Tết. Không cần quá cầu kỳ, đây đơn giản là nơi để ngắm nhìn những điều xưa cũ theo một cách trẻ trung hơn và tận hưởng trọn vẹn sự thư thái của những ngày đầu năm mới.

