Bỏ tiền mua giống "lạ", anh nông dân đổi đời vì khách săn mua loại trái cây "không đụng hàng" chưng Tết

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, thị trường lại sôi động với các sản phẩm độc lạ phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí và thờ cúng. Dù giá bán thường cao hơn mặt bằng chung, những mặt hàng mới lạ, mang ý nghĩa phong thủy vẫn luôn được người tiêu dùng săn đón. Xu hướng này không chỉ phản ánh thị hiếu ngày càng cao của khách hàng mà còn mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân biết nắm bắt và tiên phong tạo khác biệt.

Chuối bàn tay Phật là một trong những sản phẩm như vậy. Sở dĩ giống chuối này có tên gọi đặc biệt bởi hình dáng buồng chuối giống như những bàn tay chụm lại trong tư thế cầu nguyện. Khi chín, trái có màu vàng tươi bắt mắt, được nhiều gia đình lựa chọn để chưng trên mâm cúng vào các dịp rằm, nhất là Tết Nguyên đán, với mong muốn mang lại may mắn, bình an cho gia chủ.

Hai năm trở lại đây, nhờ trồng giống chuối "không đụng hàng" này, anh Trương Hoàn Thiện – chủ cơ sở nuôi trồng và chế biến nông sản Núi Cúi (ấp Tân Yên, xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai) – đã từng bước đổi đời ngay trên mảnh đất quê hương.

Trong một lần tham quan mô hình nông nghiệp, anh biết đến chuối bàn tay Phật và nhận thấy tiềm năng lớn từ giống cây đặc sản còn rất mới trên thị trường.

Bất chấp giá cây giống cao gấp hàng chục lần so với chuối cấy mô thông thường, anh Thiện vẫn quyết định đặt mua 200 cây giống từ một đơn vị uy tín để trồng thử nghiệm. "Lúc đó, giống chuối cấy mô xuất khẩu cho hiệu quả kinh tế cao chỉ bán khoảng 4.000 - 5.000 đồng/cây giống. Trong khi giống chuối lạ này có giá 200.000 đồng/cây nhưng tôi vẫn quyết tâm trồng giống cây đặc sản chưa ai trồng này", anh chia sẻ.

Thời gian đầu, việc canh tác gặp không ít khó khăn do cây hao hụt, buồng chuối không đều, mẫu mã chưa đẹp. Đặc biệt vào mùa mưa, nấm bệnh và sâu hại phát sinh nhiều.

Theo anh Thiện, về kỹ thuật chăm sóc, chuối bàn tay Phật không quá khác so với các giống chuối khác, song yêu cầu quan trọng là đất trồng phải thoát nước tốt, tránh úng. Thời gian từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 12–13 tháng. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất có thể đạt khoảng 30 tấn/ha, mỗi buồng gồm 8–9 nải, trọng lượng trung bình 2–4 kg/nải. Ngoài giá trị chưng Tết, chuối khi chín còn có thịt dẻo, ngọt và mùi thơm đặc trưng, nên người tiêu dùng cũng có thể dùng làm trái cây ăn tươi.

Tuy nhiên, giống chuối này chủ yếu để chưng nên yêu cầu người trồng phải chăm sóc tỉ mỉ hơn để trái chuối có mẫu mã, màu sắc đều, đẹp thì mới bán được với giá tốt.

Do nguồn cung còn hạn chế, thời gian đầu anh Thiện chủ yếu bán sản phẩm qua mạng xã hội. Hiện giá bán tại vườn dao động 50.000 - 55.000 đồng/kg, riêng dịp lễ, Tết có thể tăng lên 70.000 - 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí và công chăm sóc không chênh lệch nhiều so với chuối truyền thống, giúp hiệu quả kinh tế cao hơn đáng kể so với trồng các giống chuối truyền thống.

Nhận thấy nhu cầu thị trường còn nhiều dư địa, anh Thiện tiếp tục nhân giống và mở rộng diện tích trồng lên 1,5ha. Để đáp ứng nhu cầu chưng cúng, anh chủ động xử lý cho vườn chuối thu hoạch cuốn chiếu hai đợt mỗi tháng, vào dịp rằm và cuối tháng. Ngoài bán trái, mỗi năm anh còn cung ứng ra thị trường hàng trăm cây giống chuối bàn tay Phật với giá 200.000 - 250.000 đồng/cây, mang lại nguồn thu ổn định và bền vững.