Hà Nội sẽ có thêm đường hoa đúng Tết năm nay: Lần đầu diễn ra tại Di sản UNESCO

Mỗi dịp Tết đến, người dân Thủ đô lại tìm một điểm dạo xuân quen thuộc giữa phố phường rực rỡ. Năm nay, bên cạnh hồ Hoàn Kiếm hay các tuyến phố hoa truyền thống, Hà Nội có thêm một lựa chọn mới ngay giữa trung tâm thành phố. Lần đầu tiên, một đường hoa Tết được tổ chức trong không gian của Di sản Thế giới – mở ra trải nghiệm du xuân khác biệt giữa lòng Thủ đô.

Tổ chức trong Hoàng thành Thăng Long

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Đường hoa Tết 2026 sẽ diễn ra trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 2010.

Theo VnExpress, sự kiện đang diễn ra, đến hết ngày 22/2/2026 (hết mùng 6 Tết Bính Ngọ). Không gian đường hoa được bố trí dọc trục trung tâm di tích, từ Đoan Môn đến khu vực thềm Điện Kính Thiên – nơi từng diễn ra nhiều nghi lễ quan trọng của kinh thành xưa.

Đường hoa tại Hoàng thành Thăng Long đang diễn ra, kéo dài đến hết mồng 6 Tết (Ảnh Nhịp sống thị trường)

Trước đó, Hà Nội đã có nhiều không gian đường hoa, hội xuân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố đi bộ. Tuy nhiên, việc tổ chức một đường hoa trong khu vực di sản UNESCO được xem là bước đi chưa từng có tiền lệ, đánh dấu sự kết hợp giữa hoạt động du lịch mùa xuân với không gian lịch sử nghìn năm.

Về thông tin tham quan, theo website chính thức của Hoàng thành Thăng Long, giá vé vào cửa di tích hiện là 100.000 đồng/người lớn; 50.000 đồng với sinh viên và người cao tuổi; miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định. Giờ mở cửa thông thường từ 8h đến 17h hằng ngày. Hoạt động đường hoa diễn ra trong khung giờ tham quan, trừ khi có thông báo điều chỉnh riêng trong dịp Tết.

Thiết kế tôn trọng không gian di sản

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Đường hoa Tết năm nay mang chủ đề “Bình minh khát vọng”, thể hiện tinh thần tiếp nối truyền thống Thăng Long – Hà Nội và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Không gian được thiết kế thành bốn chương: Kinh – Kỳ – Vọng – Hội, dẫn dắt người tham quan qua hành trình từ chiều sâu lịch sử đến không khí lễ hội đầu xuân. Theo VnExpress, các tiểu cảnh sử dụng vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, kết hợp cùng các loại hoa đặc trưng miền Bắc như đào, quất, bưởi Diễn, lúa trổ bông.

Đáng chú ý, việc sắp đặt được thực hiện theo nguyên tắc bảo tồn, hạn chế tối đa tác động tới cấu trúc di tích. Các cụm hoa chủ yếu bố trí trên bề mặt không gian mở, không gắn cố định vào nền móng hay kiến trúc cổ, đảm bảo yếu tố gìn giữ giá trị di sản.

Ảnh Nhịp sống thị trường

Bên cạnh hoạt động thưởng hoa, sự kiện còn giới thiệu không gian văn hóa Tết truyền thống, các hoạt động nghệ thuật đầu xuân và trải nghiệm phong tục dân gian. Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết mục tiêu của sự kiện là đưa di sản đến gần hơn với công chúng thông qua những hình thức tiếp cận mềm mại và sinh động.