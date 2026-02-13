Khách Tây đổ ra biển Đà Nẵng đông không tưởng

Biển Đà Nẵng cuối năm sóng nhẹ, nước trong xanh kéo du khách nước ngoài xuống tắm. Chị Rowena (du khách Úc) cho hay đây là lần đầu tiên chị tới Đà Nẵng và đã chọn khách sạn gần biển để lưu trú. "Tôi đã ở đây 3 ngày và 3 ngày đó tôi đều xuống biển. Tôi đã đi một số nước ở châu Á và đến hiện tại tôi đánh giá biển Đà Nẵng đẹp nhất", nữ du khách chia sẻ.