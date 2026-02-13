Khách Tây đổ ra biển Đà Nẵng đông không tưởng

Để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại các bãi biển du lịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí lực lượng giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi biển; triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt các bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, lắp đặt bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa ven biển, website, fanpage của Ban quản lý về thời gian trực cứu hộ, nội quy bãi biển...