Heineken mang đến “Phi Vụ Ẩn” rủ Gen Z mở kết nối thật

Nối tiếp chuỗi hoạt động khuấy động mùa lễ hội, từ màn ra mắt Heineken Brut Lager – tuyệt tác bia sủi độc bản, biểu tượng khai tiệc mới, đến sự kiện Heineken Countdown tại Nha Trang và Hà Nội thu hút hàng nghìn người tham dự, Heineken tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi nâng tầm những khoảnh khắc kết nối thật. Heineken không chỉ dừng lại ở việc tạo nên những cuộc vui sôi động, mà còn dẫn dắt người tham gia bước vào hành trình tìm lại những kết nối thật trong thời đại số với hoạt động "Phi Vụ Ẩn – Mở Kết Nối Thật".

Xuất phát từ một thực tế quen thuộc của chúng ta hiện nay: trong những bữa tiệc cuối năm hay các cuộc gặp gỡ đầu năm, khoảnh khắc kết nối đôi khi không còn trọn vẹn khi mỗi người dễ dàng bị phân tâm và xao nhãng bởi sức hút của các thiết bị công nghệ.

Thấu hiểu điều đó, Heineken lựa chọn cách truyền tải thông điệp theo hướng khác biệt. Không chỉ thông qua hình ảnh hay những lời kêu gọi, thương hiệu xây dựng một "Phi Vụ" - nơi người tham gia hóa thân thành các điệp viên. Nhiệm vụ của họ là tinh ý nhận ra khoảnh khắc bạn bè hoặc người đối diện lạc nhịp khỏi cuộc vui khi đang chú tâm vào màn hình điện tử, rồi bất ngờ kéo họ trở lại bàn tiệc và hòa vào bầu không khí chung bằng một hành động thú vị.

Phi vụ được mở màn với sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như "anh tài" Duy Khanh, "chị đẹp" DJ Mie, Misthy, Cris Phan tại các điểm đến sôi động của giới trẻ. Nhờ thông điệp gần gũi, thử thách thú vị cùng hàng loạt những nội dung thú vị từ dàn sao nổi tiếng, chiến dịch nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, mở ra hàng ngàn khoảnh khắc "Kết nối thật".

Thử thách này đã khuyến khích người trẻ tự tạo nên những màn "đánh úp" dành cho hội bạn thân hay đồng nghiệp: cùng nhau gạt những mối bận tâm từ công nghệ, nâng ly Heineken và tận hưởng trọn vẹn cuộc vui

Khi hoàn thành thử thách, người tham gia sẽ có cơ hội sở hữu Bộ Sưu Tập Mở Kết Nối Thật tập hợp những vật phẩm độc đáo, mang đậm dấu ấn Heineken. Mở màn là tuyệt tác bia sủi Heineken Brut Lager bật mở với tiếng "pop" giòn tan, ngay lập tức khuấy động không khí và nâng tầm cảm xúc. Khi cuộc vui bắt đầu, xúc xắc thiết kế độc quyền từ Heineken trở thành chất xúc tác cho những cuộc trò chuyện, khơi gợi những câu chuyện mới và giúp kết nối diễn ra một cách tự nhiên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Tiếp đó, máy ảnh Polaroid giúp lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ, để mỗi nụ cười hay cuộc gặp gỡ đều trở thành kỷ niệm có thể chạm tay. Đặc biệt, "vedette" của bộ sưu tập – The Boring Phone – chiếc điện thoại nắp gập tối giản, chỉ tập trung vào nghe gọi và chụp ảnh, xuất hiện như một lời nhắc tinh tế: hãy tạm gác công nghệ sang một bên, ưu tiên kết nối ngoài đời thật để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc vui.

Trong kỷ nguyên số, khi smartphone và công nghệ dần trở thành trung tâm của mọi tương tác, Heineken chọn một hướng đi khác biệt: khuyến khích mọi người tạm gác thế giới ảo để mở ra những kết nối thật. Từ tinh thần đó, Heineken bền bỉ lan tỏa thông điệp "Mở kết nối thật, Tết bật Heineken" xuyên suốt hai mùa lễ hội, như một lời mời gọi cùng nhau sống trọn từng khoảnh khắc gặp gỡ.

Hãy cùng chờ đón những hành trình sắp tới của Heineken, nơi những hoạt động đầy cảm hứng sẽ tiếp tục mở ra nhiều kết nối thật hơn nữa, mang đến trọn vẹn niềm vui cho mùa lễ hội sắp đến.

Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.

