Nàng dâu hiện đại ghi điểm nhờ mâm cơm Tết hấp dẫn, đủ đầy, chuẩn bị cực nhanh gọn

Giữ trọn vị Tết theo cách nhẹ nhàng hơn

Tự tin, năng động và làm chủ công việc, nhưng khi đứng trước gian bếp ngày Tết với những món ăn truyền thống cầu kỳ, không ít nàng dâu hiện đại vẫn thoáng chút bối rối. Bởi để nấu mâm cơm đầu năm với các món kho, chiên rán, ninh hầm… người nội trợ thường tốn hàng giờ trong bếp để sơ chế, canh lửa và nêm nếm cho đậm đà, tròn vị.

Chính vì thế, nhiều nàng dâu ngày nay đã tìm đến cách chuẩn bị Tết linh hoạt hơn. Thay vì mua quá nhiều đồ tươi về dự trữ, rồi tất bật sơ chế, nấu nướng, họ ưu tiên những thực phẩm chế biến sẵn chất lượng để việc bếp núc trong ngày Tết trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chị Mai Lan (29 tuổi, Hà Nội) cho biết, thay vì loay hoay tự chuẩn bị mọi thứ như trước, giờ đây chị chuẩn bị Tết linh hoạt hơn. Bên cạnh một vài món tự tay nấu, chị mua thêm các sản phẩm chế biến sẵn đến từ thương hiệu uy tín để làm phong phú mâm cơm gia đình mà không tốn nhiều thời gian.

"Gia đình mình đã dùng các món chế biến sẵn từ TH true FOOD như thịt kho, cá kho, nem rán… nhiều lần và ai cũng rất thích. Món nào cũng đậm đà, thơm ngon, giữ được vị tươi mới như nhà làm nên mình khá yên tâm khi lựa chọn. Đặc biệt mình ấn tượng nhất với món cá trắm kho riềng, cá lóc kho tiêu - thịt cá chắc, gia vị thấm đều, ăn cùng cơm nóng rất "hao cơm". Vì đã tin dùng lâu rồi nên dịp Tết này mình càng yên tâm chọn TH true FOOD để chuẩn bị mâm cơm đầy đủ mà vẫn có thời gian dành cho gia đình", chị Mai Lan chia sẻ thêm.

Mâm cơm đủ đầy, từ vị truyền thống đến hiện đại

Từ các món chế biến sẵn của TH true FOOD, chỉ cần kết hợp thêm vài món tự nấu, mâm cơm ngày Tết đã đủ đầy và hấp dẫn hơn hẳn. Chẳng hạn, mâm cơm sẽ có thịt kho tàu mềm ngậy, cá lóc kho tiêu cay nồng ăn cùng đĩa nem rán giòn rụm. Thêm chút kim chi cải thảo chua cay để giải ngấy, bát canh bóng và đĩa xúc xích xông khói dậy vị thơm đặc trưng là cả nhà đã có một bữa ăn ngon lành, tươm tất.

Khi muốn đổi thực đơn, mâm cơm có thể gồm thịt ba chỉ kho tiêu đậm đà, cá trắm kho riềng thơm phức ăn kèm với chân giò xông khói và giò lụa. Thêm bát canh măng nóng hổi tự nấu và đĩa tokbokki mềm dẻo béo ngậy là mâm cơm ngày Tết thêm phần hấp dẫn.

Với các món TH true FOOD, chỉ cần hâm nóng lại hoặc chiên giòn rồi bày ra đĩa là đã có ngay món ngon. Nếu muốn chăm chút hơn, người nội trợ hoàn toàn có thể kết hợp thêm vài nguyên liệu quen thuộc để biến tấu thành nhiều món lạ miệng như: lẩu tokbokki cay nồng, chân giò xông khói thái lát để cả nhà cùng quây quần nhâm nhi, hay món cơm chiên giò lụa và xúc xích xào rau củ mà trẻ con rất thích.

Các món ăn chế biến sẵn TH true FOOD ghi điểm với người nội trợ thông thái nhờ sự tiện lợi đi cùng chất lượng "điểm 10": Món ăn vẫn giữ trọn vẹn dinh dưỡng, màu sắc, kết cấu đến hương vị tươi ngon như vừa mới nấu. Nhờ đó, mâm cơm ngày Tết có thể dung hòa khẩu vị của mọi thành viên trong gia đình - từ những người lớn tuổi kỹ tính, gắn bó với "vị xưa" đến thế hệ trẻ yêu thích sự đa dạng, mới mẻ.

Bên cạnh hương vị, lựa chọn TH true FOOD còn là cách nàng dâu thể hiện sự kỹ lưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình. Đây cũng là bí quyết để nàng dâu chinh phục mẹ chồng - người vốn khắt khe khi chọn thực phẩm. Với nguồn nguyên liệu tươi ngon được tuyển chọn kỹ càng, có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất hiện đại và đặc biệt là không sử dụng chất bảo quản, TH true FOOD đã tạo nên một "bảo chứng" đáng tin cậy.

Chẳng cần tất bật trong bếp hay áp lực nêm nếm sao cho đúng vị, nàng dâu vẫn chu toàn mâm cỗ Tết khéo léo và tinh tế với TH true FOOD, để Tết nhẹ nhàng hơn và trọn vẹn hơn bên gia đình.

