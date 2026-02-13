Từ Bắc chí Nam, người dùng hào hứng chia sẻ phong tục đón Tết địa phương qua "lời mời" của Bia Saigon

Sự lựa chọn "quốc dân" của những khoảnh khắc sum họp

Tết không chỉ dừng lại ở việc nghỉ ngơi sau một năm dài bận rộn, mà còn là thời điểm thực hiện những cử chỉ "mở lòng" đầy ý nghĩa: từ việc mở cửa đón bạn hiền, trao nhau lời hỏi thăm chân thành, đến việc mở những lon bia chúc tụng cho một năm mới an khang. Chính vì lẽ đó, ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, bia đã trở thành món đồ ưu tiên trong giỏ hàng đi sắm Tết.

"Năm nào cũng vậy, thấy Bia Saigon là thấy Tết," chú Lộc (52 tuổi, TP.HCM) bộc bạch. Với chú, thùng bia không chỉ là thức uống mà còn là cái "cớ" để anh em họ hàng xa gần ngồi lại với nhau sau một năm bận rộn. Chú cười bảo: "Cái tiếng ‘tách’ lúc khui lon bia nghe sướng tai lắm, nó mở màn cho bao nhiêu câu chuyện rôm rả, từ tổng kết chuyện năm cũ đến tính chuyện tương lai cho mấy đứa nhỏ. Có lon bia, không khí gia đình thêm phần gắn kết."

Không chỉ dừng lại ở hương vị sảng khoái đặc trưng, thiết kế bao bì của Bia Saigon năm nay còn là một hành trình thú vị, dẫn dắt người dùng từ sự tò mò đến cảm giác phấn khích. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, mỗi lon bia trong bộ sưu tập giới hạn không sử dụng những họa tiết trang trí thông thường mà được lồng ghép những thông điệp "lời mời" gắn liền với từng hành động thực tế.

8 lon bia phiên bản giới hạn của Bia Saigon Lager, 8 lời mời Tết thân quen khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ và gắn kết sum vầy ngày Tết của người Việt.

Anh Bảo An (29 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự ngạc nhiên khi trải nghiệm bao bì mới của Bia Saigon. Anh chia sẻ: "Lúc mua ở siêu thị, mình chỉ ấn tượng vì thiết kế bắt mắt. Đến khi ngồi cùng anh em mới phát hiện ra điểm hay ho: mỗi lon bia lại mang một lời mời như "Hát một bài" hay "Ăn một miếng". Những câu nói vốn rất quen thuộc trên bàn tiệc bỗng chốc xuất hiện trên vỏ lon, khiến mọi người cảm thấy gần gũi và hào hứng hơn hẳn khi ngồi vào mâm cỗ."

Từ lời mời nhỏ đến mong muốn "tỏa Tết lớn"

Trong không gian ấm cúng của những ngày đầu năm, bộ sưu tập giới hạn đóng vai trò như một sự mở lời trên bàn tiệc. Mỗi lần nâng lon bia mang những thông điệp ý nghĩa, mọi người lại có thêm cơ hội để gắn kết và chia sẻ những phong tục đón Tết riêng biệt của mỗi vùng miền.

Anh Hữu Qui, một người con vùng sông nước, đặc biệt ấn tượng với lon bia mang lời mời "Hát một bài". Anh hào hứng: "Dân miền Tây tụi tui vốn mê văn nghệ, cứ có cây guitar hay cái loa kéo là vui tới bến. Tết này tui tính rủ mấy anh em đồng nghiệp ngoài Bắc về quê chơi. Lúc nhập tiệc, tui sẽ đưa ngay lon bia này mời mấy ổng ca vài câu, rồi tui cũng đáp lễ bằng vài câu vọng cổ cho xôm. Tết là phải rộn ràng, gắn kết kiểu đó mới đúng điệu! (cười)"

Trong khi đó, chị Thanh Mai, một cô dâu người miền Nam vừa theo chồng về Nam Định ăn Tết, cho hay: "Năm đầu làm dâu Bắc, mình cũng run lắm vì sợ không rành phong tục, lời ăn tiếng nói. Mới hôm trước, mình cầm lon Bia Saigon "Chúc một câu" lên mời bố chồng. Mình chúc theo kiểu "rất miền Nam", thật thà, chất phác thôi. Ai ngờ bố cười khà khà khen con dâu vui tính, rồi cả nhà cùng nhau nâng ly. Nhờ vậy cũng thấy mọi người hiểu và thương nhau nhiều hơn."



Từ những lời mời chân thành trên vỏ lon bia, tinh thần "Tết lớn" đã thực sự tỏa lan. Tết lớn chẳng ở đâu xa, mà nằm ngay trong những khoảnh khắc thấu hiểu và gắn kết. Trong không gian của bữa cơm ngày Tết, mỗi câu chuyện về cái hay, cái đẹp của từng vùng miền được sẻ chia đã biến những giây phút đoàn viên thành một buổi giao lưu văn hóa ý nghĩa.

Những phong tục, văn hóa giao tiếp thường ngày của người Việt đã được Bia Saigon khéo léo lồng ghép và khơi gợi trong bộ sưu tập lon bia mới nhất. Không hổ danh là "bia quốc dân" được nhiều gia đình ưa thích trong ngày Tết, Bia Saigon cùng với những "lời mời" đã đồng hành cùng khoảnh khắc đoàn viên đầu năm, để mỗi lon bia nâng lên cùng là lúc câu chuyện bắt đầu và "Tết lớn" được lan tỏa.



Nối dài những trải nghiệm thú vị, Bia Saigon Lager khởi động chương trình "Một lời mời, tỏa Tết lớn" với quy mô giải thưởng hấp dẫn. Bằng cách ghi lại khoảnh khắc nâng ly cùng những lời mời ý nghĩa trên phiên bản bia giới hạn, người dùng sẽ có cơ hội nhận ngay iPhone 17 Pro cùng hàng ngàn quà tặng khác.

Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.

