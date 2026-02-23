Kỷ lục: TP HCM vừa thu hơn 12.000 tỷ đồng chỉ trong 9 ngày

TP HCM có doanh thu về du lịch ước đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Ảnh: VnExpress

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày (14 – 22/2), ngành Du lịch TP HCM ghi nhận kết quả tăng trưởng kỷ lục. Theo thống kê của Sở Du lịch TP HCM, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố đón khoáng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với năm ngoái. Tổng doanh thu về du lịch của TP HCM trong 9 ngày nghỉ Tết ước đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tổng lượng khách tham quan các khu và điểm du lịch toàn thành phố đạt khoảng 4,32 triệu lượt, tăng 35%. Lượng khách quốc tế đến TP HCM đạt 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng khách sạn bình quân đạt 75%, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đạt được kết quả ấn tượng này, Sở Du lịch TP HCM đã chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Đồng thời các bên khai thác hiệu quả các không gian văn hóa, điểm đến, cũng như sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ người dân và du khách vui Xuân, đón Tết.

Năm nay, thay vì những chuyến đi xa tốn kém, nhiều người dân đã chọn "ăn Tết” ngay trong lòng đô thị. Cụ thể, bên cạnh các điểm vui chơi ở trung tâm thành phố, khu vực bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc cũng ghi nhận lượng khách lưu trú tăng cao trong kỳ nghỉ, với công suất phòng đạt mức cao. Thậm chí, nhiều nơi kín 100% phòng.

Riêng trong 2 ngày mùng 4 và 5, lượng khách tới phường Vũng Tàu ước đạt hàng trăm nghìn lượt. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch của TP HCM trong những ngày đầu năm mới 2026.

Hơn nữa, trên thực tế, nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa đầu năm trên địa bàn thành phố cũng được tổ chức đồng bộ, tạo không khí sôi động. Cụ thể, tại Khu du lịch Suối Tiên, show diễn đại cảnh sân khấu nước “Sơn Tinh - Thủy Tinh” kết hợp 14 vị anh hùng dân tộc lần đầu ra mắt, góp phần giúp lượng khách tăng 20%. Ngoài ra, khu vực đường sách TP HCM cũng thu hút gần 1 triệu lượt khách chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết.

Tại khu vực trung tâm TP HCM, Đường Hoa TP Tết Bính Ngọ năm 2026 tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn tiếp tục là điểm nhấn tiêu biểu, khi thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí Tết đặc trưng của đô thị năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa.

Ngoài ra, trên địa bàn TP còn có Hội Hoa Xuân TP HCM tại Công viên Tao Đàn; chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền” tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông; Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ năm 2026 trên tuyến đường Lê Lợi... tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Đặc biệt, hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2025, với 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026. Những chương trình nghệ thuật truyền thống, biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương và hoạt động văn hóa cộng đồng cũng được tổ chức xuyên suốt trong những ngày đầu năm mới tại TP HCM.

Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: NLĐ

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọc 2026), có khoảng 1.069 chuyến bay đi và đến, bao gồm 988 chuyến chở khách với gần 178.000 người. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay tại sân bay này. So với ngày thường, lượng khách tăng gần 60.000 và cao hơn khoảng 13.000 so với dự báo ngày cao điểm nhất dịp Tết.

Đáng chú ý, lượng khách tập trung chủ yếu theo chiều đến TP HCM với gần 105.000 người và phần lớn từ các tỉnh thành quay lại thành phố, với hơn 71.000 khách. Ở chiều ngược bao gồm khoảng 41.500 khách bay nội địa và gần 32.000 khách quốc tế.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, mặc dù chịu áp lực lớn nhưng sân bay không xảy ra tình trạng lộn xộn và ùn ứ như các năm trước. Nhưng hành khách vẫn phải chờ lâu khi nhận hành lý ký gửi, đặc biệt là khung giờ cao điểm khi nhiều chuyến bay hạ cánh liên tiếp.