Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Tết Nguyên đán ở Việt Nam luôn là dịp đặc biệt để du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa bản địa một cách trọn vẹn nhất. Từ không khí rộn ràng đầu năm, những lời chúc tụng, cho đến mâm cỗ truyền thống đầy ắp món ngon - tất cả tạo nên một bức tranh sinh động khó quên. Tuy nhiên, khi đã thưởng thức các món Tết liên tục nhiều ngày, ngay cả những thực khách hào hứng nhất cũng có thể rơi vào trạng thái… "quá tải vị giác".

Mới đây, một anh chàng khách Tây đã chia sẻ câu chuyện ăn Tết ở Việt Nam của mình, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong những ngày đầu năm, anh hào hứng thử đủ món Tết ở miền Tây. Thế nhưng, sau 4 ngày liên tục "ăn Tết đúng nghĩa", anh thừa nhận bản thân bắt đầu cảm thấy hơi ngấy. Những món ăn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ và hương vị đậm khiến anh cần một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn để cân bằng lại khẩu vị.

Và rồi, "cứu tinh" xuất hiện - không phải món cao lương mỹ vị nào, mà chỉ là… trứng chần.

Anh chia sẻ rằng sau vài ngày ăn uống quá nhiều món truyền thống, mình đã phải tìm ngay đến món tủ này. Không dừng lại ở đó, kể từ hôm ấy, ngày nào anh cũng ăn một quả trứng chần như một thói quen khó bỏ.

Anh chàng hào hứng chia sẻ: "Trứng chần lúc nào cũng là tuyệt nhất". Thậm chí, anh còn không ngần ngại chấm 10 điểm tròn trịa cho món ăn này.

Với nhiều người, trứng chần là món quá đỗi bình thường. Nhưng với anh chàng khách Tây này, đó lại là "ngôi sao sáng" giữa những ngày ngập tràn món Tết. Nếu theo dõi anh từ trước, dân mạng sẽ nhận ra đây không phải lần đầu anh thể hiện tình yêu với món ăn này. Cách đây khá lâu, anh từng đăng video thưởng thức trứng chần và bày tỏ sự mê mẩn rõ ràng. Điều đó cho thấy đây thực sự là món khoái khẩu lâu dài chứ không chỉ là "giải pháp tạm thời".

Điều thú vị là trứng chần là một món vô cùng đặc biệt của Việt Nam, gần như không có ở bất kì nơi nào khác trên thế giới. Món này thường được chần trực tiếp trong nước dùng phở đang sôi. Khi trứng được đập vào nồi nước dùng, lòng trắng đông lại vừa đủ, ôm trọn phần lòng đỏ béo ngậy bên trong. Lúc ăn, chỉ cần khẽ chạm đũa, lòng đỏ tan ra, hòa quyện cùng nước phở nóng hổi, tạo nên vị béo thanh đặc trưng.

Chính cách ăn này đã khiến trứng chần trở thành một trong những món độc đáo của ẩm thực Việt. Ở nhiều nơi khác trên thế giới, trứng có thể được chần và ăn kèm bánh mì hay salad, nhưng việc cho trứng vào bát nước phở nóng để thưởng thức cùng nước dùng đậm đà lại là trải nghiệm rất riêng. Có thể nói, nếu không ăn cùng nước phở, trứng chần khó mà đạt đến "đỉnh cao" hương vị đúng kiểu Việt.

Câu chuyện của anh chàng khách Tây khiến nhiều người bật cười vì sự chân thật và đáng yêu. Giữa một mâm cỗ Tết đầy ắp món ngon, đôi khi thứ khiến người ta hạnh phúc nhất lại là một món ăn giản dị, quen thuộc.

Và với anh, sau 4 ngày "ngấy Tết", trứng chần chính là lựa chọn xứng đáng 10/10 - một "chân ái" không thể thay thế trong hành trình khám phá ẩm thực Việt.