Du lịch Việt Nam vào đúng tháng 2, khách Tây thốt lên: "Thật hạnh phúc khi thấy cảnh này"

Với nhiều du khách quốc tế, Việt Nam là điểm đến sôi động, nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận khuya. Những con phố tấp nập xe cộ, quán xá mở cửa san sát, hàng rong rộn ràng tiếng rao - tất cả tạo nên bức tranh sống động khiến họ thích thú. Thế nhưng, nếu ghé thăm Việt Nam vào tháng 2, đặc biệt đúng dịp Tết Nguyên đán, họ sẽ bắt gặp một khung cảnh hoàn toàn khác.

(Nguồn: @tildestravel)

Mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ đoạn video ghi lại trải nghiệm của mình khi đến Việt Nam vào đúng dịp Tết. Mở đầu video, cô viết: "Khi bạn đến Việt Nam vào tháng 2, đúng dịp Tết Nguyên đán…". Hình ảnh xuất hiện ngay sau đó khiến nhiều người bật cười đồng cảm: hàng loạt cửa tiệm, quán ăn, quán cà phê đều dán thông báo tạm nghỉ Tết. Cửa cuốn kéo xuống, bảng hiệu im lìm, trên kính dán những tờ giấy ghi rõ ngày mở cửa trở lại.

Với không ít du khách, việc nhiều dịch vụ đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ lớn có thể gây bất tiện. Tuy nhiên, vị khách này lại có phản ứng hoàn toàn khác. Cô chia sẻ: "Rất nhiều nơi đã đóng cửa, nhưng chúng tôi không bận tâm".

Trong đoạn video, thay vì tỏ ra thất vọng, cô quay lại khung cảnh đường phố vắng hơn thường ngày, nhưng bên cạnh đó còn là cảnh những gia đìnhsum họp. Không khí có phần yên ắng hơn so với nhịp sống thường nhật, nhưng lại ấm áp và tràn đầy cảm xúc.

Điều khiến vị khách Tây ấn tượng nhất không phải là sự "bất tiện" khi thiếu quán xá mở cửa, mà là ý nghĩa phía sau sự tạm nghỉ ấy. Cô nói thêm: "Hạnh phúc khi thấy mọi người dành những ngày nghỉ để ở bên người thân và đón mừng năm mới".

Chính khoảnh khắc đó đã khiến cô nhìn Tết Việt bằng một góc nhìn khác. Việc cả một khu phố đồng loạt nghỉ dài ngày để sum họp gia đình là điều không phải lúc nào cũng thấy. Vì thế, với cô, việc chứng kiến một đất nước "chậm lại" trong vài ngày đầu năm để ưu tiên cho gia đình và truyền thống là điều vô cùng đáng trân trọng.

Video sau khi đăng tải đã nhận được nhiều bình luận đồng tình từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô may mắn khi đến Việt Nam vào một dịp đặc biệt như thế này.

Du lịch vào tháng 2, đúng dịp Tết, có thể đồng nghĩa với việc phải lên kế hoạch kỹ hơn, chấp nhận việc nhiều dịch vụ tạm ngưng hoạt động. Nhưng đổi lại, du khách có cơ hội trải nghiệm một Việt Nam rất khác - trầm lắng hơn, ấm áp hơn và đậm đà bản sắc hơn.

Với vị khách Tây trong đoạn video, chuyến đi ấy không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp hay ẩm thực, mà còn là cơ hội để cảm nhận tinh thần gia đình - giá trị cốt lõi vẫn được người Việt gìn giữ qua bao thế hệ. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến cô thốt lên: "Thật hạnh phúc khi thấy cảnh này".

