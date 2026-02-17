1 hành động của vị khách Tây khiến nhiều người Việt há hốc, liên tục cảm ơn rối rít

Nhắc đến Tết Nguyên đán, nhiều du khách quốc tế thường ấn tượng với không khí rộn ràng, sắc đỏ tràn ngập khắp phố phường hay những món ăn truyền thống đặc trưng. Thế nhưng, với một vị khách Tây mới đây, điều khiến anh nhớ nhất lại là một phong tục tưởng chừng rất giản dị: lì xì đầu năm.

Vị khách ấy đã quyết định thử một điều hoàn toàn mới với mình - đi tặng lì xì cho những người anh gặp trong ngày. Không phải người thân, không phải bạn bè, mà là những người xa lạ tình cờ xuất hiện trong hành trình của anh tại Việt Nam.

(Nguồn: @maxtakesonworld)

"Tết Nguyên đán đang đến rất gần ở Việt Nam, và hôm nay tôi đã đi tặng những phong bao lì xì đầu tiên của mình", anh chia sẻ.

Người đầu tiên anh trao phong bao đỏ là một anh tài xế xe công nghệ đã chở anh di chuyển trong thành phố. Khi nhận được lì xì, người tài xế không giấu được sự bất ngờ. Ban đầu còn ngập ngừng, nhưng khi hiểu đây là lời chúc may mắn đầu năm, anh liên tục mỉm cười và gửi lại lời chúc năm mới tốt đẹp.

Sau đó, khi đi mua thuốc, anh tiếp tục tặng lì xì cho người bán hàng, không những thế còn gửi lì xì cho con của cô ấy. Điều đó khiến chị bán hàng vô cùng bất ngờ, liên tục cúi đầu cảm ơn.

Cứ thế, anh cứ đi tặng lì xì cho những người lạ vô tình gặp. Từ một cô bé đang ngồi trong quán cà phê, tới anh bán hàng ở tiệm quà lưu niệm, hay cô bé làm pha chế ở quán cà phê...

Mỗi lần trao lì xì, anh đều nhận lại những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động, cùng những lời cảm ơn và chúc mừng năm mới chân thành.

Trước đó, anh thừa nhận mình chưa từng đi lì xì bao giờ. "Trước đây, tôi chưa bao giờ đi lì xì. Nhưng thông qua hành động tử tế này, tôi bắt đầu hiểu truyền thống này thật sự có ý nghĩa như thế nào. Những phong bao màu đỏ này không chỉ là tiền bạc. Chúng đại diện cho may mắn, phước lành và may mắn đầu năm mới", anh nói.

Với anh, điều quan trọng không nằm ở số tiền trong phong bao, mà ở cảm xúc khi trao và nhận. Những nụ cười, cái gật đầu cảm ơn, những câu chúc "Chúc mừng năm mới" bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đã giúp anh cảm nhận rõ hơn về tinh thần của Tết.

"Tôi có thể chưa hoàn toàn nắm bắt được ý nghĩa của Tết, nhưng tôi chắc chắn có thể cảm nhận được tinh thần của nó. Vì vậy, đối với hành động tử tế ngày hôm nay, chúng tôi đã đi tặng một chút tiền may mắn và rất nhiều lòng biết ơn."

Câu chuyện nhỏ ấy nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm khi được chia sẻ. Nhiều người Việt bày tỏ sự xúc động trước cách một người nước ngoài trân trọng và tìm hiểu phong tục truyền thống. Không ít người cho rằng, chính những hành động giản dị như vậy đã giúp văn hóa Tết lan tỏa theo cách tự nhiên và gần gũi nhất.

