Nếu đi chúc Tết nhà ai mà họ mời bạn ăn cơm, hãy nhanh tay gắp món này trước, các cụ xưa đã dạy

Tết không chỉ là thời điểm sum họp gia đình mà còn là dịp người Việt đi chúc Tết họ hàng, bạn bè, láng giềng thân thiết. Và hầu như ai cũng từng rơi vào tình huống quen thuộc: vừa chúc Tết xong, gia chủ đã niềm nở giữ lại ăn cơm. Lúc ấy, cách bạn chọn món đầu tiên để gắp tưởng chừng chỉ là thói quen, nhưng theo quan niệm dân gian, hành động nhỏ này lại mang nhiều ý nghĩa tinh tế về vận khí và may mắn đầu năm.

Người xưa truyền tai nhau rằng, nếu được mời dùng bữa ngày Tết, hãy ưu tiên gắp miếng thịt gà luộc trước. Đây không chỉ là phép lịch sự mà còn được xem như cách “mở lộc” cho cả người ăn lẫn gia chủ.

Vì sao thịt gà được xem là món nên gắp đầu tiên?

Trong mâm cỗ Tết truyền thống, gà luộc gần như là món không thể thiếu. Từ xưa, gà được xem là biểu tượng của sự cát tường, no đủ và khởi đầu thuận lợi. Hình ảnh con gà trống còn gắn với sự chăm chỉ, đúng giờ, tượng trưng cho tinh thần vươn lên và sinh khí mới của năm mới.

Theo quan niệm dân gian, khi khách đến nhà đầu năm gắp miếng thịt gà trước, điều đó giống như lời chúc cho gia chủ có một năm hanh thông, công việc thuận lợi, gia đạo yên ấm. Người xưa tin rằng thịt gà mang dương khí, giúp khởi đầu bữa ăn ấm cúng và trọn vẹn.

Đặc biệt, nhiều bậc cao niên còn cho rằng việc khách vui vẻ ăn món chủ nhà chuẩn bị chu đáo là dấu hiệu của may mắn, thể hiện sự trân trọng tấm lòng của gia chủ.

Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế trong ứng xử ngày Tết

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc gắp thịt gà trước còn được xem là cách cư xử khéo léo. Gà thường là món được đặt trang trọng trên mâm cỗ, thể hiện sự chu đáo của gia chủ. Khi khách chọn món này đầu tiên, điều đó giống như lời khen ngầm rằng bữa cơm được chuẩn bị chỉn chu, đủ đầy.

Ngược lại, nếu khách chỉ chọn những món phụ hoặc món ăn nhanh cho xong bữa, đôi khi dễ khiến chủ nhà cảm thấy bữa cơm chưa được trân trọng, dù không ai nói ra.

Tết vốn là dịp coi trọng lễ nghĩa, nên những chi tiết nhỏ như vậy lại giúp không khí trở nên ấm áp, gần gũi hơn.

Có nên kiêng gắp một số món đầu bữa?

Dân gian cũng lưu truyền vài quan niệm thú vị. Chẳng hạn, nhiều người hạn chế gắp các món quá chua hoặc quá cay ngay đầu bữa với suy nghĩ đầu năm nên khởi đầu bằng vị hài hòa, dễ chịu để mong cả năm suôn sẻ.

Một số nơi còn tránh chọn những món có hình thức vụn nhỏ hoặc ăn vội vàng, vì quan niệm điều đó tượng trưng cho sự thiếu trọn vẹn. Dù chỉ là niềm tin truyền miệng, nhưng nó phản ánh mong muốn chung về một năm đủ đầy, ổn định.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự vui vẻ và chân thành

Thực tế, những quan niệm này mang nhiều giá trị văn hóa hơn là quy tắc bắt buộc. Người Việt tin rằng ngày Tết là dịp trao nhau lời chúc tốt đẹp, nên mỗi hành động nhỏ đều được gửi gắm ý nghĩa tích cực.

Việc nhanh tay gắp miếng thịt gà đầu tiên không phải để cầu may một cách cứng nhắc, mà là cách thể hiện sự hòa nhã, tôn trọng bữa cơm đoàn viên. Khi khách vui vẻ thưởng thức món ăn, gia chủ cũng cảm thấy ấm lòng, và chính bầu không khí ấy mới là điều tạo nên may mắn đầu năm.

Tết trọn vẹn đôi khi đến từ những chi tiết giản dị

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục Tết đã thay đổi, nhưng những câu dặn dò của người xưa vẫn được nhắc lại như một nét đẹp văn hóa. Chỉ một lựa chọn nhỏ trên mâm cơm cũng có thể trở thành cầu nối cho sự gắn kết và niềm vui sum vầy.

Bởi suy cho cùng, điều khiến bữa cơm ngày Tết đáng nhớ không nằm ở món ăn đắt tiền hay cầu kỳ, mà nằm ở sự chân thành giữa người mời và người được mời. Và đôi khi, một miếng gà được gắp đầu tiên lại chính là lời chúc năm mới ấm no, đủ đầy, được gửi đi theo cách giản dị nhất.