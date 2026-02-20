Khi hình ảnh đất nước Việt Nam tỏa sáng tại Times Square dịp Tết

Từ không gian biểu tượng của New York đến những bước đi chiến lược tại Mỹ, câu chuyện được kể không dừng ở một chiến dịch quảng bá, mà mở rộng thành hành trình nâng tầm hình ảnh đất nước trong tiến trình hội nhập.

Chim lạc cất cánh giữa "ngã tư của thế giới"

Những ngày đầu năm mới, giữa dòng người hối hả và ánh sáng rực rỡ của Times Square, một hình ảnh quen thuộc với người Việt đã bất ngờ xuất hiện: chim Lạc sải cánh, mở ra những khung hình về một Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và giàu bản sắc.

Đó là thông điêph quảng bá hình ảnh đất nước do Vietnam Airlines thực hiện, được trình chiếu đúng dịp Tết Nguyên đán, thời khắc của đoàn viên, khởi đầu và hy vọng.

Phim của Vietnam Airlines kể câu chuyện Việt Nam bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, tinh tế. Những điểm đến quen thuộc, những khoảnh khắc bình dị nhưng giàu cảm xúc cùng hình ảnh chim Lạc được đặt vào một không gian truyền thông toàn cầu, như một lời chào trang nhã gửi đến bạn bè quốc tế.

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam bất ngờ xuất hiện trên màn hình LED bên ngoài tòa nhà Thomson Reuters tại Quảng trường Thời Đại danh tiếng.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Vietnam Airlines ra mắt chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN-A868, khoác lên mình diện mạo đặc biệt với hình ảnh chim Lạc.

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình ba thập kỷ của riêng Vietnam Airlines, mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về bản sắc dân tộc, khát vọng vươn xa và tinh thần hội nhập toàn cầu.

Vì vậy, khi hình ảnh ấy xuất hiện giữa Quảng trường Thời đại không chỉ là một khoảnh khắc thị giác ấn tượng, mà còn là sự khẳng định đầy kiêu hãnh rằng Việt Nam bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình.

Hoạt động này tiếp nối một chiến lược đã được định hình từ nhiều năm trước. Năm 2021, khi chính thức khai thác đường bay thẳng thường lệ Việt Nam - Mỹ, Vietnam Airlines từng triển khai chiến dịch quảng bá tại chính Times Square. Việc trở lại địa điểm này cho thấy sự nhất quán và bền bỉ trong cách Hãng hiện diện tại thị trường Mỹ. Vietnam Airlines kiên trì nuôi dưỡng hình ảnh Việt Nam hiện diện tại không gian truyền thông có sức ảnh hưởng toàn cầu một cách dài lâu, có chiều sâu.

Chuỗi hình ảnh đã để lại ấn tượng về một đất nước yên bình với thiên nhiên trù phú, vẻ đẹp đa dạng, nhiều trải nghiệm hấp dẫn và truyền cảm hứng cho người xem đến thăm Việt Nam.

Đáng chú ý, các hoạt động quảng bá lần này diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường hợp tác và kết nối song phương tại thị trường Mỹ. Điều đó giúp câu chuyện thương hiệu được đặt trong một bức tranh rộng lớn hơn. Tại đó, doanh nghiệp, văn hóa và đối ngoại cùng song hành, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Ở góc độ dài hạn, những hoạt động như trình chiếu phim tại Times Square phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng các mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, phù hợp với định hướng dài hạn về quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Trong đó, Hãng hàng không Quốc gia không chỉ là đơn vị vận chuyển, mà còn là "sứ giả văn hóa", mang theo câu chuyện Việt Nam bay xa. Với lợi thế mạng bay quốc tế, khả năng tiếp cận công chúng toàn cầu và uy tín thương hiệu, Vietnam Airlines đang từng bước thể hiện vai trò đúng với kỳ vọng đó.

Bước đi dài hạn cho hành trình phát triển bền vững

Không dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, tại Washington, D.C., Vietnam Airlines đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ đô, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện Hội đồng Hòa bình theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines dự kiến tiếp nhận các tàu bay này trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032, nâng tổng quy mô đội bay lên khoảng 151 chiếc vào năm 2030. Trong chiến lược phát triển đội bay giai đoạn mới, Hãng ưu tiên tăng cường tàu bay thân hẹp nhằm gia tăng tần suất khai thác, nâng cao tính linh hoạt và tối ưu chi phí, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines. Trong 5 năm tới, hãng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số, với tổng lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Ở bình diện rộng hơn, việc công bố kế hoạch mua tàu bay Boeing ngay tại Hoa Kỳ, song hành với các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam, cho thấy cách tiếp cận đồng bộ của Vietnam Airlines: kết nối câu chuyện thương hiệu, chiến lược kinh doanh và quan hệ đối tác quốc tế.

Đây không chỉ là một hợp đồng thương mại mà còn là minh chứng cho vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối hàng không giữa hai thị trường cũng như khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong chuỗi kết nối toàn cầu.

Từ hình ảnh chim Lạc tung cánh giữa Times Square đến những bước đi chiến lược tại Washington, Vietnam Airlines đang cho thấy một chiến lược nhất quán: mang theo bản sắc Việt Nam, nhưng luôn hướng về tương lai, để mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình lan tỏa hình ảnh đất nước ra thế giới.