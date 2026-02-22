Dòng người xếp hàng, đội mưa du xuân Hà Nội mùng 6 Tết

Chiều muộn mùng 6 Tết, trong cơn mưa phùn lất phất, anh Ngô Toàn (trú tại An Khánh, Hà Nội) vẫn cùng vợ đưa con trai 4 tuổi đến phủ Tây Hồ lễ đầu năm. “Cả nhà muốn tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng để đi lễ, cầu mong một năm mới bình an, khỏe mạnh”, anh Toàn nói.
Không riêng gia đình anh Toàn, từ đầu giờ chiều, từng dòng người từ khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ khiến khuôn viên di tích luôn trong tình trạng chật kín. Nhiều người phải đội lễ lên đầu, chậm rãi len qua biển người để vào bên trong thắp hương.
Cách đó không xa, chùa Trấn Quốc cũng đông kín du khách trong và ngoài nước. Nhiều đoàn khách quốc tế tranh thủ ghé thăm ngôi chùa cổ ven Hồ Tây để vãn cảnh, tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.
Bà Meena - du khách đến từ Ấn Độ - cho biết gia đình đang có chuyến du lịch tại Việt Nam nên chọn chùa Trấn Quốc là một trong những điểm dừng chân đầu tiên ở Hà Nội. “Dù rất đông người, nhưng ai cũng đi nhẹ, nói khẽ và thành tâm thắp hương. Sự trật tự và không khí trang nghiêm ở đây khiến tôi rất ấn tượng”, bà Meena chia sẻ.
Tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mưa không làm vơi dòng người xếp hàng chờ vào Lăng. Từ sáng đến chiều, hàng dài du khách kiên nhẫn chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.
Anh Hứa Vỹ Thành - du khách Trung Quốc - chia sẻ cùng gia đình quyết định đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay khi đặt chân tới Hà Nội: “Tôi muốn tận mắt tìm hiểu thêm về cuộc đời giản dị và lòng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những điều trước đây tôi chỉ biết qua sách báo”.
Theo anh Nguyễn Văn Hiệp - hướng dẫn viên du lịch đến từ Quảng Ninh, lượng khách quốc tế đến Hà Nội dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng nhẹ so với các năm trước. Dù chưa bùng nổ như kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp lữ hành, nhưng thị trường đã phát đi những tín hiệu tích cực.
“Tôi thấy rõ sự thay đổi về xu hướng của khách. Không chỉ đông hơn, chất lượng dòng khách cũng cao hơn, họ chuộng tour tốt, dịch vụ tốt và nhu cầu mua sắm cũng tăng”, anh Hiệp nhận xét.
Số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thủ đô đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với Tết 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt, tăng tới 55%; còn lại là khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường dẫn đầu lượng khách đến Hà Nội dịp Tết gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức… cho thấy sự phục hồi rõ nét và xu hướng đa dạng hóa nguồn khách quốc tế.
Để phục vụ nhu cầu du xuân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã miễn phí vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến hết mùng 6 Tết, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách đến thăm, trải nghiệm.