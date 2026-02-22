Dòng người xếp hàng, đội mưa du xuân Hà Nội mùng 6 Tết

Bà Meena - du khách đến từ Ấn Độ - cho biết gia đình đang có chuyến du lịch tại Việt Nam nên chọn chùa Trấn Quốc là một trong những điểm dừng chân đầu tiên ở Hà Nội. “Dù rất đông người, nhưng ai cũng đi nhẹ, nói khẽ và thành tâm thắp hương﻿. Sự trật tự và không khí trang nghiêm ở đây khiến tôi rất ấn tượng”, bà Meena chia sẻ.