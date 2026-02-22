Mùng 6 Tết, Đà Lạt vẫn rộn ràng khách du xuân

Trường Nguyên, Theo Người lao động 20:26 22/02/2026
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt vẫn thu hút lượng lớn du khách tham quan

Ngày 22-2 (Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trung tâm Đà Lạt, đặc biệt là quanh hồ Xuân Hương đông đúc du khách đổ về khiến giao thông tại các điểm như cầu Ông Đạo, vòng xoay trước chợ Đà Lạt, vòng xoay trước nhà hàng Thủy Tạ tăng cao. Đa số du khách đi xe con mang biển kiểm soát đến từ TP HCM (gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ), Đồng Nai, Khánh Hòa hoặc khu vực Bình Thuận (cũ).

Lực lượng CSGT có mặt điều tiết từ sớm nên dù lượng phương tiện rất lớn nhưng dòng xe vẫn di chuyển được dù có hơi chậm. Trong dịp nghỉ Tết, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa quân số để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách du xuân.

Chợ Đà Lạt sáng Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có khá đông du khách đến mua sắm đặc sản như dâu tây, atisô, bánh mứt

Trong dịp này, một phần sân golf Đồi Cù đối diện hồ Xuân Hương mở điểm cà phê, làm nhiều tiểu cảnh và trò chơi mang tên Dalat Fantasy nên thu hút lượng lớn du khách đổ về.

Trong sáng nay, điểm cà phê này luôn trong tình trạng thiếu bàn.

Tiểu cảnh hoa xếp hình trái tim lúc nào cũng đông du khách check-in, chụp ảnh lưu niệm.

Nhóm du khách chụp ảnh lưu niệm trước tiểu cảnh trong sân golf Đồi Cù.

Tại đây cũng mở trò chơi Go Kart thu hút được nhiều du khách. Anh Minh Phương - du khách TP HCM đến Đà Lạt từ ngày Mùng 3 Tết, cho biết dù Đà Lạt những ngày qua rất đông nhưng mang không khí sôi động của Tết, các dịch vụ anh trải nghiệm dù có hơi chậm vì đông nhưng không chen lấn xô đẩy hay hét giá, chặt chém. "Tết đông mới vui chứ" - anh Phương nói.

Trên mặt hồ Xuân Hương, dịch vụ dịch vụ thuyền đạp vịt (pelado) lúc nào cũng đông suốt những ngày qua. Cuối năm 2024, dịch vụ này ngừng hoạt động để thực hiện một số thủ tục pháp lý, phải đến tháng 8-2025 thì hình ảnh những chiếc thuyền này mới trở lại trên mặt nước danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương 

Tại đường Hồ Tùng Mậu (đoạn gần vòng xoay Kim Cúc) có một cây hoa ban khá lớn trước biệt thự cổ đang nở hoa rất đẹp, trở thành điểm check-in mới cho giới trẻ.

Những "nàng thơ" check-in bên cạnh ngôi biệt thự cổ và cây hoa ban trên đường Hồ Tùng Mậu. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ước tính kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đón gần 1 triệu du khách - tập trung chủ yếu từ ngày 18 đến 20-2 (nhằm mùng 2 đến 4 Tết), doanh thu ước tính hơn 1.800 tỉ đồng.

Những bóng mát của cây thông ven hồ Xuân Hương cũng là địa điểm thích hợp để du khách dừng chân nghỉ ngơi hoặc chụp ảnh lưu niệm.

Anh Sơn, quản lý của một khách sạn 5 sao ở Đà Lạt, chia sẻ công suất phòng những ngày qua luôn đạt từ 80% trở lên, cao điểm đạt hơn 90%, đơn vị bán phòng đúng với giá niêm yết ngày thường chứ không tăng. "Năm nay khách sạn chưa ghi nhận thông tin về việc kẻ xấu giả mạo để lừa đảo khách đặt cọc, chứng tỏ cơ quan chức năng địa phương đã ngăn chặn tình trạng này rất tốt" - anh Sơn nói

Du khách chụp ảnh cùng ngựa bên hồ Xuân Hương. Theo cơ quan chức năng, giá cả dịch vụ du lịch, nhất là giá phòng lưu trú ổn định, không xảy ra biến động lớn. Các cơ sở kinh doanh du lịch niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc dư luận.

Dốc Sương Nguyệt Anh có view rất đẹp nhìn về hướng hồ Xuân Hương và đường Trần Quốc Toản cũng là một lựa chọn thú vị cho du khách dừng chân chụp ảnh trong những ngày đầu năm Bính Ngọ.

Một số dịch vụ như ăn uống có tăng giá nhưng không đáng kể, khoản 10% so với ngày thường. Do lượng khách rất đông nên hành khách phải xếp hàng chờ nhưng không quá lâu.

Du khách quốc tế du xuân, chụp ảnh ở Đà Lạt. Trong kỳ nghỉ Tết này, ước tính ban đầu có hơn 60.000 lượt du khách quốc tế đến với Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng.

