Khoai Lang Thang bất ngờ tung ảnh của mình 9 năm trước vì lý do đặc biệt

Vừa mới đây, Khoai Lang Thang đã bất ngờ đăng tải hình ảnh cũ lên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Không phải một dự án mới hay chuyến đi đặc biệt, lần này anh chọn cách nhìn lại quá khứ - nơi mọi thứ bắt đầu.

Cụ thể, Khoai chia sẻ lại hình ảnh của mình vào đúng 9 năm về trước - thời điểm anh còn là một kỹ sư xây dựng và mới chập chững làm quen với chiếc máy quay.

(Ảnh: FBNV)

Bài đăng được thực hiện nhân dịp vô cùng ý nghĩa: kỷ niệm tròn 9 năm kể từ ngày anh bắt đầu hành trình làm YouTuber, đồng thời cũng là lúc kênh bước sang tuổi thứ 10.

Nam YouTuber xúc động viết: "Hôm nay chính là ngày kênh Khoai Lang Thang bước sang tuổi thứ 10. Thiệt lòng rất biết ơn những 'bạn đồng hành', những người thương đã đi cùng Khoai suốt khoảng thời gian qua. Mong năm nay sẽ thiệt đáng nhớ!"

Chỉ vài dòng chia sẻ giản dị nhưng đủ khiến nhiều khán giả lâu năm bồi hồi. Từ một chàng kỹ sư xây dựng rẽ hướng sang làm nội dung du lịch - ẩm thực, Khoai đã xây dựng được một cộng đồng người xem đông đảo và trung thành.

Không chỉ xúc động, anh còn hóm hỉnh kể lại hình ảnh của mình những ngày đầu: "Em Khoai kỹ sư xây dựng 9 năm trước và lần đầu tiên mắc cỡ đứng trước máy quay của mình."

Sự "mắc cỡ" ấy giờ đây đã trở thành một phần ký ức đáng yêu. Anh còn tự trêu bản thân khi nhắc lại thời điểm làn da không được hoàn hảo: "Hồi xưa Khoai bị mụn lắm. Lên clip tập nào cũng có một bà mụn mới. Nhớ hồi đó Khoai còn làm cái sự kiện online nhân dịp mấy tuần mặt hết mụn nữa."

(Ảnh: FBNV)

Chính sự chân thành, mộc mạc và không ngại chia sẻ những điều rất đời thường ấy đã giúp Khoai giữ được tình cảm của khán giả suốt gần một thập kỷ. Từ những video đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, hình ảnh chưa trau chuốt, đến nay anh đã trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cộng đồng sáng tạo nội dung du lịch - ẩm thực tại Việt Nam.

Nhân dịp đặc biệt này, Khoai cũng không quên nhắc đến một cột mốc khác: "Không biết kịp số 4 triệu bạn đồng hành trong ngày kỷ niệm này không."

Hiện tại, fanpage của Khoai Lang Thang đã đạt hơn 3,9 triệu lượt theo dõi - một con số ấn tượng cho thấy sức hút bền bỉ của anh. Trong khi đó, kênh YouTube chính thức cũng đã cán mốc hơn 3,23 triệu người đăng ký, minh chứng cho hành trình dài đầy nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ.

(Ảnh chụp màn hình)

Có thể nói, dấu mốc 9 năm không chỉ đơn thuần là một con số. Đó là chặng đường của sự dấn thân, của những chuyến đi khắp mọi miền đất nước, của những bữa cơm quê, những món ăn dân dã và những câu chuyện tử tế được kể bằng giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng, hay những chuyến đi vi vu khắp nơi trên thế giới. Khoai Lang Thang không chỉ làm video du lịch, mà còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam qua từng thước phim, hay chia sẻ những hành trình khám phá nhiều vùng đất mới trên thế giới.

Nhìn lại hình ảnh chàng kỹ sư năm nào còn e dè trước ống kính, nhiều người không khỏi xúc động trước hành trình trưởng thành ấy. Và có lẽ, điều đáng quý nhất mà Khoai có được sau 9 năm không chỉ là những con số triệu người theo dõi, mà chính là sự đồng hành bền bỉ của khán giả - những người đã đi cùng anh từ những ngày đầu tiên cho đến hôm nay.