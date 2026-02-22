Hàng trăm hành khách vỡ òa trên chuyến bay hạnh phúc nhất Việt Nam dịp Tết Bính Ngọ khi chứng kiến phép màu lúc 0 giờ

Hạ cánh an toàn xuống đường băng Tân Sơn Nhất vào đúng 00 giờ 01 phút ngày đầu năm mới Bính Ngọ, chuyến bay mang số hiệu Boeing 737 85N không chỉ thực hiện nhiệm vụ "xông đất" hàng không mà còn mang đến một trải nghiệm vỡ òa cho hàng trăm hành khách.

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh ngay khoảnh khắc chào đón năm mới. Ảnh: Cafe Ngắm Máy Bay

Ở độ cao lý tưởng đúng thời khắc giao thừa, cả bầu trời thành phố rực sáng bởi những màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn, biến khoảnh khắc tiếp đất trở thành một thước phim điện ảnh sống động. Đây có lẽ là hành trình hạnh phúc nhất của những người con xa xứ, khi lời chào quê hương lại chính là những đóa hoa lửa rực rỡ chào đón họ ngay từ trên không trung.

Sự trùng hợp hy hữu về thời gian hạ cánh ngay phút đầu tiên của năm mới đã tạo nên một cảnh tượng đặc biệt, được người dân quanh khu vực sân bay ghi lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Từ dưới mặt đất nhìn lên, chiếc tàu bay với ánh đèn tín hiệu nhấp nháy lướt đi giữa muôn vàn sắc màu pháo hoa đang đồng loạt bung nở từ các khu dân cư lân cận. Khoảnh khắc này đã tạo nên một biểu tượng cho sự khởi đầu thuận lợi, khiến khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng trong ngày mùng 1 Tết.

Máy bay của hãng hàng không Shandong Airlines là máy bay xông đất sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Shandong Airlines

Được biết chiếc máy bay thực hiện chuyến hành trình đặc biệt này thuộc biên chế của hãng hàng không Shandong Airlines đến từ Trung Quốc. Máy bay xuất phát từ Tế Nam và hoàn thành chặng bay đến TP.HCM đúng theo lịch trình dự kiến. Việc một hãng hàng không quốc tế hạ cánh chính xác vào thời điểm bắt đầu năm mới của Việt Nam được xem là tín hiệu vui khởi đầu cho sự nhộn nhịp của hoạt động giao thương và du lịch trong năm 2026.

Đặc biệt trên mạng xã hội, đoạn video do một hành khách ghi lại cảnh tượng đón năm mới đầy xúc động trên không trung đã thu hút lượng tương tác khổng lồ. Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, ánh sáng từ hàng triệu nếp nhà lẫn các điểm bắn pháo hoa đều rực rỡ sắc màu. Cả không gian bừng sáng khiến tất cả những ai có mặt trên khoang đều cảm thấy vô cùng may mắn như được nhận một đặc quyền đầu năm.

Đã có nhiều du khách ngỡ ngàng trước khoảnh khắc pháo hoa ở khắp mọi nơi. Ảnh: vietnamlocaladventures

Sau khi hạ cánh, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được đón tiếp trong không khí ấm áp của ngày đầu xuân. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt vận hành khai thác mà còn trở thành một kỷ niệm vô giá đối với những hành khách có mặt trên chuyến bay khi được tận hưởng trọn vẹn phép màu giao thừa ngay trên bầu trời Việt Nam.