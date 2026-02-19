Ảnh độc đáo Đà Lạt hơn nửa thế kỷ trước và đầu năm Bính Ngọ 2026

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tọa lạc trên ngọn đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt) được xây dựng vào năm 1927 và hoàn thành vào năm 1935. Ảnh ngôi trường này - được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX do tác giả Bill Robie's chụp vào năm 1968 (ảnh trái) và công trình hiện nay từ góc nhìn flycam.
Khu vực trung tâm Đà Lạt do tác giả Bill Robie's Photo Courtesy chụp vào năm 1968 cho thấy đảo Thủy Tạ và ngã tư Hồ Tùng Mậu - Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương. Nay ngã tư vẫn thế nhưng sân vận động (ảnh trái) nay đã là một phần của Quảng trường Lâm Viên; đảo nổi Thủy Tạ đến nay vẫn là nhà hàng và phía xa xa là khách sạn Dalat Palace.
Chợ Đà Lạt năm 1971 do tác giả Bill Robie chụp và chợ Đà Lạt hiện nay. Khu vực này đã có thêm nhiều công trình, chủ yếu là khách sạn sang trọng nhưng công trình chợ Đà Lạt, khách sạn Nice Dream vẫn còn đó và tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.
Ga Đà Lạt (anh: Flickr) cách đây hơn nửa thế kỷ và hình ảnh mới mẻ trong những ngày đầu năm 2026. Nhà ga này xây dựng từ năm 1932 đến 1938 trên độ cao 1.500 m so với mực nước biển, được xem nhà ga đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Ngày 21-6, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định công nhận Điểm du lịch "ga đường sắt Đà Lạt". Hiện tại ở đây có khai thác tuyến tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát dài hơn 7km.
Vòng xoay trước chợ Đà Lạt và phía sau là cầu Ông Đạo do tác giả Bill Robie's chụp. Ngày nay khu vực này là trung tâm Đà Lạt, có mật độ giao thông thuộc diện cao nhất đô thị này.
Nhắc đến Đà Lạt, nhà hàng Thủy Tạ nằm trong danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương được xem như là một trong những thương hiệu nhận diện của đô thị này. Sau hơn nửa thế kỷ, nơi này vẫn tiếp tục hoạt động cà phê - nhà hàng nổi tiếng của Đà Lạt, thu hút nhiều du khách ghé thăm.
Nhà thờ Domaine de Marie - còn gọi là tu viện Saint-Vincent-de-Paul xây dựng kéo dài từ 1930 - 1943 được chụp năm 1948. Do nhà thờ nằm trên ngọn đồi Mai Anh nên còn gọi dễ nhớ là nhà thờ Mai Anh. Ngày nay đây cũng là một trong những địa điểm check-in của du khách khi đến Đà Lạt.
Dốc Minh Mạng - nay là đường Trương Công Định do tác giả John Dominis ghi lại. Tuyến đường này tuy hơi nhỏ hẹp nhưng được xem là khu phố Tây, đông đúc du khách nước ngoài ở khu Hòa Bình.
Hội trường Hòa Bình cũng do tác giả Bill Robie's chụp năm 1968. Ngày nay tòa nhà vẫn còn với tên gọi quen thuộc là khu Hòa Bình. Nơi này cũng là một trong những địa điểm được du khách tham quan nhiều của Đà Lạt.
Chính diện chợ Đà Lạt do tác giả John Dominis chụp năm 1961 và chợ Đà Lạt hiện nay. Kiến trúc ngôi chợ này vẫn được giữ nguyên vẹn nhưng bổ sung nhiều công năng hơn để phù hợp với một đô thị Đà Lạt năng động. Ngày nay, chợ Đà Lạt là điểm check-in và mua sắm hàng hóa nổi tiếng nhất của đô thị trên cao nguyên Lâm Viên.