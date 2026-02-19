Ảnh độc đáo Đà Lạt hơn nửa thế kỷ trước và đầu năm Bính Ngọ 2026

Ga Đà Lạt (anh: Flickr) cách đây hơn nửa thế kỷ và hình ảnh mới mẻ trong những ngày đầu năm 2026. Nhà ga này xây dựng từ năm 1932 đến 1938 trên độ cao 1.500 m so với mực nước biển, được xem nhà ga đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Ngày 21-6, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định công nhận Điểm du lịch "ga đường sắt Đà Lạt". Hiện tại ở đây có khai thác tuyến tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát dài hơn 7km.