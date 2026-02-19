Lộ video rửa thức ăn thừa để nấu lại: Nhà hàng khiến dư luận phẫn nộ và cái kết bất ngờ

Nhân viên thừa nhận sẽ tái nấu để bán tiếp hôm sau

Theo thông tin từ The Rakyat Post và New Straits Times, sự việc xảy ra tối 3/2 tại một nhà hàng chuyên phục vụ món nasi kandar ở thành phố Seremban, bang Negeri Sembilan (Malaysia).

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, một nhân viên bị ghi lại cảnh đang rửa các món đã chế biến như thịt gà, thịt cừu và đậu phụ dưới vòi nước. Sau khi rửa xong, số thực phẩm này được phân loại và đặt lại lên khay.

Video nhân viên nhà hàng rửa đồ ăn thừa để nấu lại gây sốc. (Nguồn: @mrsjieha2)

Người quay video đã trực tiếp chất vấn nhân viên về mục đích của hành động này. Ban đầu, nhân viên trả lời vòng vo, nhưng sau đó thừa nhận số thức ăn đã rửa sẽ được nấu lại và phục vụ cho khách vào ngày hôm sau.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ, kèm theo hàng loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều người cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe thực khách.

Cơ quan y tế vào cuộc, đình chỉ 14 ngày vì vi phạm vệ sinh

Ngay sau khi video lan truyền, Cơ quan Y tế bang Negeri Sembilan đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở liên quan.

Theo báo chí Malaysia, nhà hàng bị đình chỉ hoạt động trong 14 ngày để khắc phục vi phạm và chờ tái kiểm tra. Quyết định được đưa ra dựa trên Luật Thực phẩm 1983 (Food Act 1983) và các quy định về vệ sinh thực phẩm năm 2009 (Food Hygiene Regulations 2009).

Ngoài việc bị đóng cửa tạm thời, chủ cơ sở còn bị xử phạt vì vi phạm nhiều tiêu chuẩn vệ sinh và điều kiện vận hành. Cơ quan chức năng cho biết việc xử lý thực phẩm như trong video có thể làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong môi trường kinh doanh phục vụ đông khách.

Theo báo chí Malaysia, nhà hàng bị đình chỉ hoạt động trong 14 ngày để khắc phục vi phạm và chờ tái kiểm tra. (Ảnh: X)

Các chuyên gia an toàn thực phẩm được truyền thông địa phương dẫn lời cảnh báo rằng thực phẩm đã chế biến và để ngoài môi trường trong thời gian dài có thể nhiễm vi khuẩn như Salmonella hoặc E. coli. Việc rửa lại bằng nước máy không thể loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây hại. Trong một số trường hợp, thao tác này còn có thể khiến vi khuẩn lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác nếu quy trình không đảm bảo.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về mức độ xử lý. Một số ý kiến cho rằng thời gian đình chỉ 14 ngày là chưa đủ nghiêm khắc, song cơ quan chức năng nhấn mạnh việc tạm đóng cửa nhằm buộc cơ sở thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục trước khi được phép hoạt động trở lại.

Giới quan sát nhận định, mạng xã hội đang trở thành "kênh giám sát" hiệu quả đối với ngành dịch vụ ăn uống. Chỉ một đoạn video ngắn cũng có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý và uy tín đáng kể.

Cái kết của vụ việc nhà hàng rửa thức ăn thừa để nấu lại được xem là lời cảnh báo rõ ràng đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Mọi hành vi lơ là quy định vệ sinh đều có thể phải trả giá đắt, không chỉ bằng tiền phạt mà còn bằng niềm tin của thực khách.