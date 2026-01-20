Loạt nhà hàng 5 sao khiến 80% khách Việt săn lùng dịp Tết Nguyên đán, được giới Michelin đánh giá cao

Trong không gian thư thái của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, ẩm thực đã không còn là một tiện ích đi kèm mà trở thành điểm nhấn chính, một hành trình vị giác kết nối tinh hoa quốc tế với bản sắc địa phương. Những khoảnh khắc thưởng thức trọn vẹn và đáng nhớ này đang dần định hình lại thói quen du lịch của người Việt, khi bàn ăn trở thành lý do đủ sức thuyết phục để du khách đặt phòng và lên lịch trình.

Sự lên ngôi của du lịch trải nghiệm đã khiến ẩm thực dần trở thành yếu tố cảm xúc có sức ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Các khảo sát quốc tế cho thấy xu hướng này đang diễn ra mạnh mẽ khi khoảng 67% du khách khu vực châu Á Thái Bình Dương xem ẩm thực là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi du xuân.

Tại Việt Nam, dữ liệu thực tế cho thấy hơn 80% du khách coi ẩm thực địa phương là yếu tố quyết định và gần một nửa sẵn sàng lựa chọn khu nghỉ dưỡng chỉ vì những trải nghiệm vị giác khác biệt. Đón đầu làn sóng này, các điểm đến cao cấp đang tái định hình trải nghiệm bằng cách sáng tạo dựa trên nguyên liệu bản địa để phản ánh rõ nét bản sắc của từng vùng đất.

Trải nghiệm ẩm thực cao cấp với các khách sạn có nhà hàng đạt sao Michelin

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort mang đến hành trình đẳng cấp tại La Maison 1888, nhà hàng duy nhất tại miền Trung Việt Nam được trao tặng một sao Michelin danh giá. Với triết lý kết hợp tư duy thời trang haute couture vào ẩm thực bởi bếp trưởng 3 sao Michelin Christian Le Squer, mỗi món ăn tại đây đều được may đo tỉ mỉ trên nền tảng kỹ thuật Pháp kinh điển. Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá nhà hàng Nhật Bản đương đại Tingara do đầu bếp Michelin Yoshida dẫn dắt hoặc thưởng thức các bữa trà chiều tại Citron với thiết kế nón lá đặc trưng đầy cảm hứng.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa lại tạo dấu ấn với chương trình lễ hội mang tên Mùa hoa khởi sắc kéo dài suốt dịp Tết Nguyên đán. Tâm điểm của hành trình này là Pink Pearl, nhà hàng fine dining biểu tượng nằm trong dinh thự màu hồng phong cách Pháp cổ điển. Tại đây, ẩm thực Pháp đương đại được thể hiện qua kỹ thuật nấu ăn chuẩn mực và cách trình bày tinh tế, tạo nên một hành trình vị giác cân bằng giữa cổ điển và sáng tạo trong không gian sang trọng bậc nhất Đảo Ngọc.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế với nhà hàng Le Beaulieu, nơi khẳng định đẳng cấp ẩm thực Pháp hàng đầu tại thủ đô trong suốt chiều dài di sản. Trong không gian sang trọng, thực khách sẽ được trải nghiệm sự giao thoa giữa kỹ thuật kinh điển và tinh thần đương đại đầy ấn tượng. Đây là điểm đến lý tưởng để hoàn thiện bức tranh ẩm thực đa sắc của Metropole trong mùa Tết, mang lại cảm giác xa hoa và lịch lãm giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Các nhà hàng mang đến trải nghiệm hương vị mang đậm bản sắc dân tộc

Hotel de la Coupole MGallery by Sofitel định vị ẩm thực như một trải nghiệm mang tính bản sắc, phản chiếu văn hóa Tây Bắc đầy cảm hứng. Tại nhà hàng Chic, thực khách được dẫn dắt qua thực đơn kết nối hương vị quốc tế với những nguyên liệu bản địa như thịt trâu, lợn bản hay cá suối Sa Pa. Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Oliver Mette, phong cách ẩm thực vùng cao được nâng tầm bằng kỹ thuật Âu chuẩn mực, mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa mới mẻ cho du khách khi ghé thăm thị trấn sương mù.

Radisson Blu Resort Cam Ranh lại chọn cách tôn vinh hương vị miền biển trù phú thông qua nhà hàng Blu Lobster nằm ngay bên bờ sóng. Điểm nhấn tại đây là những món hải sản Việt Nam tươi sống được chế biến theo phong cách kết hợp Đông Tây đầy linh hoạt và sáng tạo. Trong khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và tiếng sóng vỗ rì rào của vịnh biển Cam Ranh, thực khách có thể tận hưởng những bữa tối lãng mạn và thư thái tuyệt đối bên gia đình.

La Festa Phú Quốc Curio Collection by Hilton mang đến tinh thần lễ hội của Đảo Ngọc với điểm nhấn là nhà hàng Mare cùng phong vị Địa Trung Hải rực rỡ. Trải nghiệm tại đây đặc biệt phù hợp với các cặp đôi tìm kiếm sự lãng mạn qua những món pasta thủ công và rượu vang tuyển chọn trong không gian kiến trúc Sunset Town. Khi đêm xuống, thực khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực Quảng Đông hiện đại tại Seta vừa ngắm nhìn pháo hoa thắp sáng không gian ven biển đầy cảm xúc.

Sofitel Saigon Plaza khép lại hành trình bằng sự giao thoa hài hòa giữa phong cách sống Pháp và chiều sâu văn hóa Việt. Tại nhà hàng Le 17 Bistro, những món ăn Pháp cổ điển được chế biến từ nguyên liệu Việt tươi mới tạo nên những cuộc gặp gỡ đầu năm đầy tinh tế. Ngoài ra, các thực đơn theo mùa như Tết Xanh chay thanh tao hay Tết Vị mang lăng kính phương Tây cũng góp phần tôn vinh nguyên liệu bản địa và tinh thần sum vầy của ngày Tết.

Nhìn lại bức tranh du lịch nghỉ dưỡng năm nay, có thể thấy du khách đang đứng trước những lựa chọn vô cùng phong phú và đẳng cấp để khởi đầu một năm mới. Tùy vào sở thích cá nhân, thực khách có thể chọn tìm về không gian di sản tĩnh lặng để thưởng thức hồn cốt Hà Nội xưa tại Spice Garden, hay chọn sự náo nhiệt và phóng khoáng của những bữa tiệc hải sản bên bờ biển miền Trung. Sự đa dạng từ phong cách ẩm thực Michelin thượng hạng đến những biến tấu nguyên liệu vùng cao độc đáo đã tạo nên một mùa Tết 2026 đầy màu sắc và đáng nhớ