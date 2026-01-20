Bia Saigon Chill tại Hozo City Tết Fest: Tỏa tiệc vui từ những “Chill Vibe” khác biệt

Trong tâm điểm của dòng chảy âm nhạc và công nghệ ấy, Bia Saigon Chill xuất hiện như một trạm kết nối nhịp sống trẻ trung, hiện đại và luôn sẵn sàng giao thoa của thành phố. Không gian trải nghiệm của Bia Saigon Chill giúp đồng điệu mọi vibe để tỏa tiệc vui, chill chất riêng.

"CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ"

Sức hấp dẫn của siêu lễ hội Hozo City Tết Fest năm nay nằm ở sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ. Các yếu tố này được hiện thực hóa qua chuỗi 4 trụ cột trải nghiệm độc đáo, đưa du khách vào một hành trình khám phá đa giác quan. Âm nhạc luôn là trái tim của Hozo City Tết Fest mở ra các đại nhạc hội tái hiện 3 sắc thái của một thành phố trẻ trung, sáng tạo, năng động và hội nhập. Từ "Maze-ing Việt Nam" (Ngày 27/12), "Maze by thế giới" (Ngày 28/12), đến "Countdown night - City-maze-ing" (Ngày 31/12) cho thấy khi chất liệu truyền thống bùng nổ với âm nhạc - ánh sáng - công nghệ sẽ mở ra hành trình mới của siêu đô thị sáng tạo.

Bên cạnh đó, tại một đô thị năng động như TP. HCM, yếu tố sáng tạo đang hòa mình vào dòng chảy văn hóa. Không gian triển lãm di động Immersive House® đã thu hút được hàng nghìn lượt khách tham quan, phản chiếu trọn vẹn sức sống và bản sắc đa tầng của của một đô thị khởi sắc trong kỷ nguyên mới.

Hozo City Tết Fest năm nay với trụ cột Mê vị® đã nâng tầm ẩm thực Việt thành một di sản nghệ thuật, tạo nên chất sống gần gũi, sống động, đậm đà bản sắc phương Nam. Cùng với các trải nghiệm mang tính cộng đồng như Chợ Tết "Maze-zô"; Chợ Á-mê!Local®, siêu sự kiện còn ghi dấu về một không gian sáng tạo TikTok lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện, mở ra mô hình lễ hội - thương mại kết hợp giữa mua sắm, giải trí, nội dung sáng tạo và tương tác trực tuyến.

"Tỏa tiệc vui, Chill chất riêng" cùng hòa nhịp tạo nên sắc màu lễ hội

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, sân khấu âm nhạc hoành tráng, Hozo City Tết Fest còn là nơi những trải nghiệm cá nhân hóa được tôn vinh. Tại đây, không gian của Bia Saigon Chill được thiết kế như một "điểm chạm" giúp kết nối đồng điệu mọi vibe.

Đúng với tinh thần "Tỏa tiệc vui, Chill chất riêng", Bia Saigon Chill đã khéo léo nêm nếm "gia vị" cho bữa tiệc năm nay với 3 phong cách chill khác biệt đại diện bởi dàn line-up "đa vibe": Cody Nam Võ đại diện Lowkey Chill dành cho những ai yêu thích sự tự nhiên, sâu lắng; Saabirose đại diện Fancy Chill mang theo biểu tượng của sự sành điệu, thời thượng và luôn dẫn đầu xu hướng; cuối cùng là Captain Boy đại diện Hyper Chill - Nơi mở ra nguồn năng lượng cuồng nhiệt, sẵn sàng khuấy động mọi cuộc vui.

Không gian "Tỏa Tiệc Vui" của Bia Saigon Chill

Bước chân vào không gian của Bia Saigon Chill, du khách đã bị cuốn vào một hành trình trải nghiệm độc đáo. Với đặc quyền tại Chill Bar không chỉ là thưởng thức bia đơn thuần, mỗi nhóm bạn khi sở hữu thùng 6 lon sẽ được thử "Ritual Serve" - một trải nghiệm uống bia đặc biệt giúp đánh thức vị giác lạnh sâu, sảng khoái. "Mình cực kỳ ấn tượng với cách phục vụ Ritual Serve ở đây. Cảm giác cầm lon bia lạnh sâu giữa không gian âm nhạc sôi động khiến mọi mệt mỏi năm cũ tan biến hết!" - Hoàng Minh (24 tuổi) chia sẻ.

Khu vực DJ "Chill Vibe in music"

Đối với những ai yêu thích các trò chơi tương tác, hoạt động "Chill Vibe in music" là nơi người tham gia có cơ hội hóa thân thành producer của bữa tiệc khi tự tay lựa chọn dòng nhạc mình yêu thích và các DJ chuyên nghiệp sẽ tự do biến tấu theo đúng gu âm nhạc của bạn cùng những màn phiêu theo điệu nhảy đặc trưng "Silver dance" của Bia Saigon Chill khiến cuộc vui thêm bùng nổ. "Lần đầu tiên mình được "order" DJ chơi nhạc theo gu mình. Cảm giác cả đám bạn cùng nhún nhảy theo giai điệu mình chọn thật sự rất phấn khích!" - Bảo Vy (20 tuổi) hào hứng nói.

Bên cạnh đó tại khu vực "Chill with KOL Vibe", người chơi sẽ có cơ hội tương tác, check-in và lưu giữ những khoảnh khắc "cheap moment" cùng idol thông qua Holobox, các hình ảnh sẽ được ghi lại real-time và trình chiếu trên màn hình LED. Người chơi có thể đăng tải lên social để nhận quà là những lon bia Saigon Chill 250ml mát lạnh.

Khu vực tham gia minigame và lưu giữ khoảnh khắc cùng Bia Saigon Chill

Thông qua hành trình trải nghiệm này, Bia Saigon Chill không chỉ mang đến niềm vui mà còn khơi dậy niềm tự hào về một Sài Gòn cởi mở, phóng khoáng. Đây là điểm hẹn giúp mọi người đều được chào đón nồng hậu trong không khí thịnh vượng của mùa lễ hội đa sắc màu.

Hãy đến ngay booth của Bia Saigon Chill để trải nghiệm mọi hoạt động và tham gia Chill Vibe test để khám phá vibe riêng của bạn, trở thành thành viên của "hội đồng chill" và cùng nhau tạo nên "sync party"!