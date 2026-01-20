Một hãng hàng không của Việt Nam sắp biến mất?

Là một trong những hãng hàng không khá trẻ nhưng từng gây chú ý trên thị trường hàng không Việt Nam, Vietravel Airlines không phải cái tên xa lạ với nhiều hành khách. Ra đời trong bối cảnh ngành hàng không có nhiều biến động, hãng bay này từng được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới khi gắn liền với hệ sinh thái du lịch của Vietravel. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh Vietravel Airlines lại liên tục khiến dư luận xôn xao, đặc biệt là câu chuyện về khả năng "biến mất" của cái tên này.

(Ảnh: Vietravel Airlines)

Theo nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel, mã chứng khoán: VTR) thông qua ngày 21/11/2025, doanh nghiệp này sẽ thoái toàn bộ phần vốn góp tại Vietravel Airlines trước ngày 31/12/2025. Đáng chú ý hơn, nghị quyết cũng nêu rõ việc chấm dứt quyền sử dụng thương hiệu "Vietravel" đối với hãng hàng không.

Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán, bởi việc không còn được sử dụng thương hiệu Vietravel đồng nghĩa với việc Vietravel Airlines, ít nhất về mặt tên gọi, sẽ không còn tồn tại như trước. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu mốc cho thấy cái tên Vietravel Airlines sắp "biến mất", dù trên thực tế hãng bay này không dừng hoạt động mà đang bước vào một giai đoạn chuyển mình khác.

Theo thông tin từ Dân trí, sau khi về với Tập đoàn T&T, Vietravel Airlines đang triển khai quá trình tái cấu trúc toàn diện. Trong lộ trình này, việc đổi tên thương hiệu được xác định là bước đi tiếp theo, nhằm tách hãng hàng không khỏi hệ sinh thái của Tập đoàn Du lịch Vietravel và xây dựng một hình ảnh độc lập hơn trên thị trường.

Đại diện cũng xác nhận, Vietravel Airlines sẽ chuyển sang một tên thương hiệu mới, không còn gắn với cái tên "Vietravel" như hiện tại. Điều này lý giải vì sao thông tin về việc "Vietravel Airlines sắp biến mất" lại thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, bởi sự biến mất ở đây không phải là chấm dứt hoạt động, mà là sự kết thúc của một thương hiệu quen thuộc.

(Ảnh: Vietravel Airlines)

Hiện tại, trước khi có quyết định chính thức về việc đổi sang thương hiệu mới, theo những chia sẻ trên fanpage của hãng, Vietravel Airlines vẫn duy trì hoạt động bay bình thường, tiếp tục phục vụ hành khách trên các đường bay. Các thông tin liên quan đến lịch bay, dịch vụ và chính sách dành cho khách hàng hiện vẫn được cập nhật đều đặn, cho thấy quá trình chuyển đổi đang được triển khai theo lộ trình, thay vì diễn ra đột ngột.

Việc một hãng hàng không đổi tên không phải là điều hiếm gặp trên thị trường, tuy nhiên với Vietravel Airlines, sự thay đổi này vẫn khiến nhiều người quan tâm, bởi cái tên từng gắn liền với một thương hiệu du lịch lớn. Dù vậy, trong bối cảnh ngành hàng không cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giới chuyên gia cho rằng việc tái cấu trúc và xây dựng thương hiệu mới có thể là bước đi cần thiết để hãng bay này tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững trong thời gian tới.