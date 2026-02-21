Du lịch Tết: Hơn nửa triệu khách đến Hà Nội, Ninh Bình thu 2.000 tỷ, Lào Cai đông nghịt

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 14-18/2 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 2 Tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngành du lịch Hà Nội đã đón khoảng gần 600.000 lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó đón hơn 111.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2025; khoảng hơn 480.000 lượt khách du lịch nội địa, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 2.230 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động xin chữ đầu năm ở vườn hoa Lý Thái Tổ.

Theo số liệu cung cấp từ các điểm đến di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn (từ ngày 14-17/2/2026), cụ thể như sau: Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 34.712 lượt khách, Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 7.034 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 3.845 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 7.863 lượt khách…

Lượng khách du lịch tăng cao nên trong 5 ngày nghỉ Tết công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 65,3%, phân khúc khách sạn 4-5 sao công suất phòng bình quân ước đạt khoảng trên 70%.

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai , tính đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Lào Cai ước đón khoảng 250.000 lượt khách, trong đó có 23.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 700 tỷ đồng.

Trong các địa phương, Sa Pa tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 71.600 lượt, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách toàn tỉnh. Tổng thu du lịch tại Sa Pa ước đạt 459 tỷ đồng, công suất phòng lưu trú đạt 90-95%. Khu vực trung tâm Lào Cai đón khoảng 50.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 10.500 lượt.

Ken đặc du khách thông quan ngày mùng 2 Tết tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: Quang Huy.

Một số điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách tăng khá như Mù Cang Chải với hơn 5.000 lượt khách, công suất phòng đạt 80-85%; Tú Lệ, Bắc Hà duy trì không khí du lịch sôi động trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai , công tác kiểm soát xuất nhập cảnh được tổ chức chặt chẽ, thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho du khách. Lượng người xuất nhập cảnh duy trì ở mức cao, chủ yếu là công dân Việt Nam và Trung Quốc. Việc triển khai hệ thống kiểm soát tự động giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hỗ trợ tích cực cho hoạt động du lịch qua biên giới.

Theo thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình , Trong 6 ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, tức ngày 14-19/2), toàn tỉnh đón hơn 1,3 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt hơn 1,1 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 230.000 lượt. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt trên 2.040 tỷ đồng. Những con số này cho thấy đà phục hồi bền vững và xu hướng tăng trưởng tích cực của ngành du lịch địa phương ngay từ những ngày đầu năm mới.

Các khu, điểm du lịch chủ lực của tỉnh đều mở cửa xuyên Tết và ghi nhận lượng khách tăng cao. Nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Chùa Bái Đính và Cố đô Hoa Lư, những điểm đến mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc.

Việc đón hơn 1,36 triệu lượt khách và đạt doanh thu vượt mốc 2.000 tỷ đồng chỉ trong 6 ngày đầu xuân không chỉ phản ánh sức hút của Ninh Bình, mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược phát triển du lịch bài bản, đồng bộ của tỉnh trong những năm gần đây.