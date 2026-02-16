Lạ thường sân bay Nội Bài sáng 29 Tết

16/02/2026
Sáng 29 Tết, tại ga quốc nội sân bay Nội Bài - Hà Nội không còn cảnh xếp hàng dài hay bước chân vội vã, những chuyến bay đưa người con làm ăn xa quê về đón Tết, mang theo niềm háo hức đoàn viên.

Khác với không khí hối hả những ngày trước, sáng 29 Tết, sân bay Nội Bài vắng vẻ, không còn cảnh dòng người xếp hàng dài.

Quầy thủ tục, cửa an ninh vắng vẻ, hành khách thảnh thơi di chuyển mà không phải chờ đợi.

Đa phần hành khách bay về các tỉnh phía Nam (TPHCM, Cần Thơ...) tranh thủ những giờ khắc cuối năm để kịp đoàn tụ gia đình.

Kịp chuyến bay muộn về Cần Thơ, chị Thu Hằng không giấu được niềm vui: “Tầm này được về với gia đình là vui lắm rồi, chỉ cần kịp đón giao thừa là đủ”

Hành lý, quà cáp và những cành đào được gói ghém cẩn thận, sẵn sàng cho hành trình đoàn viên.

Hành khách ngồi chờ đến giờ lên máy bay.

Khu vực phòng chờ yên tĩnh, mọi người thoải mái nghỉ ngơi trước giờ cất cánh.

Phút thong dong hiếm hoi: Hành khách thoải mái ăn uống, chờ đợi chuyến bay cuối năm.

Các chuyến bay ngày 29 Tết sẵn sàng cất cánh, mang theo niềm vui sum họp đong đầy.

