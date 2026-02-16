Thủ phủ nghề làm bánh chưng ngon nức tiếng xứ Huế tất bật ngày cận Tết

Đặc biệt bánh chưng Nhật Lệ được gói với kích thước nhỏ nhắn, vừa miệng ăn, đây cũng là một trong những nét đặc trưng trong văn hoá ẩm thực Huế. Với người Huế món thưởng thức không chỉ qua mùi vị mà còn bằng mắt nhìn. Các món ăn ở Huế thường không làm nhiều mà chỉ vừa đủ nhưng đẹp mắt.