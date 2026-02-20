Di sản Tràng An (Ninh Bình) ra thông báo khẩn giữa mùng 4 Tết

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, Quần thể Danh thắng Tràng An bất ngờ phát đi thông báo trong ngày mùng 4 Tết (20/02/2026), thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng du lịch. Theo đó, Ban Quản lý cho biết sẽ tạm ngưng đón thêm khách tham quan mới trong ngày do lượng người đổ về quá tải.

(Ảnh: Di sản Tràng An)

Trong thông báo gửi tới du khách, Ban Quản lý Di sản Tràng An bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm và sự ủng hộ của đông đảo du khách trong những ngày đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, trước tình trạng số lượng khách tăng đột biến vượt quá khả năng phục vụ trong ngày, đơn vị này buộc phải đưa ra quyết định tạm ngưng nhận thêm khách nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời giữ vững chất lượng trải nghiệm tham quan.

Toàn bộ thông báo của Di sản Tràng An:

THÔNG BÁO: TẠM NGỪNG NHẬN THÊM KHÁCH THAM QUAN MỚI TRONG NGÀY MÙNG 4 TẾT (20/02) Quý khách thân mến, Ban Quản lý Di sản Tràng An vô cùng cảm ơn sự tin yêu và ủng hộ to lớn của Quý khách trong những ngày đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, do lượng du khách ghé thăm trong ngày đã quá tải, và nhằm đảm bảo an toàn cũng như giữ vững chất lượng trải nghiệm cho Quý khách, Di sản Tràng An xin phép: Tạm ngưng đón thêm khách tham quan mới trong ngày hôm nay - Mùng 4 Tết (20/02/2026). Chúng tôi rất hy vọng nhận được sự thông cảm từ Quý khách. Di sản Tràng An rất mong được chào đón bạn vào những ngày tiếp theo để có thể phục vụ chu đáo và trọn vẹn hơn.

Việc một điểm đến phải tạm dừng đón khách ngay giữa cao điểm Tết phần nào cho thấy sức hút mạnh mẽ của Tràng An mỗi dịp đầu năm. Từ lâu, nơi đây đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình, nhóm bạn và cả du khách quốc tế khi ghé thăm Ninh Bình.

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Tràng An nổi bật với hệ thống núi đá vôi trùng điệp, những hang động xuyên thủy kỳ ảo và dòng sông trong xanh uốn lượn. Hành trình ngồi thuyền len lỏi qua các hang động như Hang Sáng, Hang Tối, Hang Nấu Rượu… mang đến cho du khách cảm giác vừa thư thái, vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

Không chỉ sở hữu cảnh quan ấn tượng, Tràng An còn gắn liền với nhiều giá trị lịch sử - văn hóa lâu đời. Chính sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và chiều sâu lịch sử đã giúp nơi đây chinh phục cả những du khách khó tính nhất.

(Ảnh: Di sản Tràng An)

Những năm gần đây, Tràng An liên tục xuất hiện trong các ấn phẩm quảng bá du lịch quốc tế, thu hút đông đảo khách nước ngoài. Nhiều du khách chia sẻ rằng họ ấn tượng với cách tổ chức bài bản, đội ngũ chèo đò chuyên nghiệp và ý thức bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Việc tạm ngưng đón thêm khách trong ngày cao điểm cũng được xem là động thái cần thiết để bảo đảm trải nghiệm không bị quá tải, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Với sức hút vốn có, dự kiến trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, Tràng An vẫn sẽ là cái tên được nhiều du khách lựa chọn. Và có lẽ, sau thông báo đặc biệt giữa mùng 4 Tết này, hình ảnh một di sản chủ động bảo vệ chất lượng dịch vụ càng khiến du khách thêm tin tưởng khi lên kế hoạch ghé thăm.