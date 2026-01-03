Tràng An say đắm lòng người mùa lau sậy trổ bông

Những ngày này, dọc các tuyến đường vào danh thắng Tràng An (Ninh Bình), có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con đường nổi bất với màu trắng như mây của những cây lau sậy đang mùa nở rộ.

Tràng An - Ninh Bình mùa bông lau nở. Ảnh: Ngọc Linh

Cây lau sậy thường mọc nhiều ở miền Trung và miền Bắc. Lau sậy thường nở rộ khi đông về.

Tại Quần thể danh thắng Tràng An, những ngày cuối năm 2025 đầu năm 2026 dọc các tuyến đường, thung lũng hay dưới chân những dãy núi đá hùng vĩ là những cánh đồng tràn ngập bông cỏ lau trắng tinh khôi khiến du khách nao lòng khi đến đây.

Danh thắng Tràng An những ngày này trở nên huyền ảo lạ thường bởi màu trắng như mây của những cánh đồng hoa lau. Ảnh: Ngọc Linh

Về Tràng An du lịch những ngày này, để ngắm lau trắng hay lưu lại những khoảnh khắc đẹp là lúc sáng sớm khi cỏ lau đang còn màu sắc trắng tinh khôi.

Du khách có thể thong dong đi bộ trên những con đường ngập tràn lau trắng, sống chậm lại, quên đi những lo toan thường ngày.

Trên nền trời xanh thẳm, dưới chân những dãy núi đá hùng vĩ là những cánh đồng tràn ngập bông lau trắng. Ảnh: Ngọc Linh

Khung cảnh bình yên, đẹp say đắm lòng người những ngày này ở Ninh Bình. Ảnh: Ngọc Linh

Du khách đi thuyền tham quan Tràng An giữa những cánh đồng bạt ngàn lau trắng. Ảnh: Ngọc Linh

Tràng An bình thường đã rất đẹp, mùa lau trắng Tràng An càng làm đắm say lòng người

Thời điểm hoa lau đẹp nhất là lúc sáng sớm khi hoa có màu trắng tinh khiết, sau một thời gian sẽ ngả sang màu vàng