Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ chia sẻ loạt ảnh những món ăn chay tự nấu tại nhà, kèm tâm sự rất giản dị về hành trình ăn chay của mình trên MXH. Đây là động thái mới nhất của nữ ca sĩ sau thời gian dài kín tiếng. Những chia sẻ của cô ngay lập tức nhận “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ. Bài đăng không chỉ hé lộ cuộc sống bình lặng trong giai đoạn gần như “ở ẩn” mà còn cho thấy hình ảnh một Thủy Tiên mộc mạc, khéo tay và sống kỷ luật với chế độ ăn chay trường hơn một năm qua.

Trong status mới, Thủy Tiên cho biết nhiều khán giả nhắn tin hỏi bí quyết nấu món chay, nhưng cô khẳng định mình không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ ăn những món quen thuộc mà “ai cũng nấu được”. Do không thể trả lời hết tin nhắn, nữ ca sĩ quyết định đăng loạt ảnh một vài món chay tự làm mỗi ngày để mọi người có thêm gợi ý và cùng tham khảo.

Ảnh chụp màn hình

Trong phần bình luận, Thủy Tiên thân thiện trả lời nhiều thắc mắc của khán giả xung quanh việc nấu các mon chay. Cô nhấn mạnh việc nấu nướng của mình hoàn toàn theo cảm hứng, món nào hợp khẩu vị thì giữ lại, có món là do cô “tự chế” theo sở thích nhưng vẫn ngon và dễ áp dụng.

Trong loạt hình được chia sẻ, các món chay của Thủy Tiên đều khá đơn giản, thiên về rau củ, đậu hũ, những nguyên liệu quen thuộc với bữa cơm gia đình Việt. Bày biện không cầu kỳ nhưng gọn gàng, sạch sẽ và tươi tắn, mâm cơm chay của nữ ca sĩ mang lại cảm giác thanh đạm, đúng tinh thần “ăn nhẹ mà đủ chất”.

Cơm nấm phô mai, súp bí đỏ

Món này Tiên tự chế ăn siêu ngon nhưng không biết gọi là gì nữa - Nữ ca sĩ chia sẻ

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng “nổ” với hàng loạt lời khen dành cho sự khéo tay và lối sống kỷ luật của Thủy Tiên. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi biết nữ ca sĩ có thể tự tay chuẩn bị trọn vẹn thực đơn chay hằng ngày, từ món mặn, món canh cho tới rau luộc, món xào.

Các món ăn Thủy Tiên chia sẻ ngon mắt, đơn giản

Không chỉ khen món ăn ngon mắt, người hâm mộ còn ấn tượng với tinh thần ăn chay trường bền bỉ hơn một năm qua mà cô từng chia sẻ, giúp sức khỏe và móng tay cải thiện rõ rệt. Có ý kiến cho rằng việc cô bình thản khoe những điều nhỏ bé trong căn bếp lại là cách khẳng định cuộc sống gia đình êm ấm, trái ngược với các tin đồn tiêu cực trước đây.

Trước đó, truyền thông từng ghi nhận việc Thủy Tiên gần như rút khỏi các hoạt động showbiz, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ăn chay và chăm sóc gia đình. Bài đăng khoe mâm cơm chay lần này tiếp tục củng cố hình ảnh một nữ ca sĩ chọn sống lặng lẽ, tập trung cho sức khỏe, nội tâm và những giá trị bền vững thay vì ồn ào hào nhoáng.

Việc nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng cho thấy lựa chọn ăn chay và hướng tới lối sống tối giản, tiết chế của Thủy Tiên đang tạo ra ảnh hưởng tích cực, nhất là với những người trẻ đang tìm kiếm một phong cách sống lành mạnh hơn. Trong tương lai gần, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ chia sẻ thêm công thức nấu nướng hoặc thực đơn chi tiết để cộng đồng yêu món chay có thể áp dụng dễ dàng vào bữa ăn mỗi ngày.

Tổng hợp