1 thứ khiến dàn Anh Trai Say Hi không thể thay lòng đổi dạ

Mới đây, nam rapper Gill đã chia sẻ loạt hình ảnh mừng sinh nhật cùng với một số gương mặt quen thuộc của chương trình Anh Trai Say Hi như B Ray, Mason Nguyễn, Cody Nam Võ,... Khoảnh khắc các anh trai quây quần bên bàn ăn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, không chỉ bởi sự xuất hiện của nhiều cái tên đình đám mà còn vì địa điểm trong ảnh vô cùng quen mắt.

Tấm ảnh mà nam rapper đăng tải trong dịp sinh nhật

Chỉ sau ít phút, nhiều cư dân mạng đã tinh ý nhận ra đây chính là một quán ăn mà dàn anh trai thường xuyên lui tới, nhiều người hâm mộ còn đùa rằng đây chính là quán ruột của các anh trai mỗi lần tụ tập. Từ chiếc bàn gỗ, cách bày trí cho đến không gian xung quan đều trùng khớp với những hình ảnh từng được chia sẻ trước đó. Và cái tên nhanh chóng được gọi ra chính là Haeduri, một quán ăn Hàn Quốc khá nổi tiếng, toạ lạc tại khu Thảo Điền, nơi vốn được mệnh danh là khu nhà giàu của TP.HCM.

Trước đó, dàn Anh Trai cũng từng đăng tải hình khi dùng bữa tại đây

Được biết, Haeduri là quán chuyên phục vụ các món gà rán, với công thức bắt nguồn từ 2005 tại Hàn Quốc. Hiện tại, Haeduri đã có nhiều chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên chi nhánh ở Thảo Điền được cho là địa điểm ruột của dàn Anh Trai Say Hi. Không gian tại đây mang phong cách đơn giản, ấm cúng, phù hợp với những buổi tụ họp bạn bè, gia đình hoặc các nhóm khách muốn vừa ăn uống vừa trò chuyện thoải mái.

Về thực đơn, quán sở hữu menu khá đa dạng với nhiều món gà được chế biến theo các phong cách khác nhau, từ gà rán truyền thống, gà sốt cay ngọt cho đến gà sốt phô mai. Bên cạnh đó còn có các món ăn quen thuộc của ẩm thực Hàn Quốc như bị ramen, cơm trộn, sức nóng và kimbap. Quán còn phục vụ nhiều món đồ uống khác nhau và còn có phục vụ cả bia cho ai yêu thích văn hoá “ăn gà và bia” của người Hàn Quốc. Nhiều thực khách nhận xét hương vị tại đây khá phổ biến, đậm đà và giữ được nét chuẩn Hàn.

Một số món ăn hấp dẫn của quán

Thương hiệu này gây ấn tượng với quy trình ủ gà trong 24 giờ trước khi chế biến, giúp thịt mềm, thú vị và giữ được độ ngọt tự nhiên. Chính vì vậy, thời gian chờ món có thể lâu hơn so với các quán ăn nhanh thông thường, nhưng bù lại là chất lượng món ăn được nhiều cho khách đánh giá cao.

Mức giá tại quán được đánh giá là tầm trung, dao động từ khoảng 90.000 đồng đến hơn 300.000 đồng trong một phần, với khẩu phần vừa phải, phù hợp cho cặp đôi gia đình hoặc nhóm bạn đi chung có gọi nhiều món để ăn chung.

Menu của Haeduri có đa dạng các món ăn và nổi tiếng nhất là gà

Không có ồn ào hay cầu kỳ, Haeduri chuẩn ghi điểm nhờ chất lượng món ăn ổn định và không gian dễ chịu. Có lẽ chính điều này đã khiến nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách mỗi khi muốn tìm chỗ ăn uống, trò chuyện thân mật.