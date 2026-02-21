Mùng 4 Tết, biển Vũng Tàu lập kỷ lục về lượng khách du xuân

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), bãi biển phường Vũng Tàu tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh, ước khoảng 66.000 lượt người tắm biển, mức cao nhất kể từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay. Không khí vui xuân, du lịch nhộn nhịp phủ kín các bãi tắm, công viên ven biển và khu vực di tích.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu, tính từ ngày 27 Tết (14-2) đến mùng 4 Tết (17 giờ ngày 20-2), tổng lượng khách tắm biển đạt khoảng 149.900 lượt.

Riêng trong mùng 4, lượng khách tăng đột biến so với các ngày trước đó. Mùng 1 đạt 6.500 lượt, mùng 2 đạt 33.000 lượt, mùng 3 đạt 38.500 lượt và đến mùng 4 đã vọt lên 66.000 lượt.

Đường Thùy Vân đông nghẹt trong chiều mùng 4 Tết. Ảnh: Lê Quỳnh

Ngay từ sáng sớm mùng 4, khu vực Bãi Sau đã ken đặc người dân và du khách. Dọc công viên ven biển, từng nhóm gia đình chụp ảnh, vui chơi.

Lực lượng cứu hộ được bố trí dày đặc dọc bãi tắm, thường xuyên dùng loa nhắc nhở du khách tuân thủ quy định an toàn. Trong ngày, đơn vị đã cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 6 trường hợp gặp sự cố khi tắm biển; sơ cứu 3 trường hợp và kịp thời chuyển viện 2 trường hợp bằng xe cứu thương. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Bên cạnh công tác cứu hộ, lực lượng chức năng còn tăng cường nhắc nhở 74 trường hợp không tắm biển ban đêm, quá thời gian quy định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Rất đông du khách vui chơi, tắm biển Bãi Sau

Không chỉ bãi biển, khu di tích Hòn Bà cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, viếng lễ đầu năm. Trong mùng 4, ước tính khoảng 7.000 lượt khách đã ra đảo cầu an, dâng hương.

Giữa dòng người tấp nập, công tác hỗ trợ du khách được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận, chăm sóc và bàn giao an toàn 16 trường hợp trẻ lạc cho gia đình.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, nhắc nhở 55 trường hợp buôn bán hàng rong tại khu vực công viên, bờ kè và Tháp Tam Thắng; đồng thời nhắc nhở 95 trường hợp ăn uống, tổ chức ăn nhậu trên công viên và bãi biển.

Nhiều du khách chọn Vũng Tàu để đi du xuân, tắm biển

Công tác vệ sinh môi trường được duy trì liên tục. Sau mỗi đợt khách rời bãi, đội ngũ công nhân môi trường nhanh chóng thu gom rác, trả lại không gian sạch đẹp cho bãi biển. Đến chiều tối mùng 4, khu vực ven biển cơ bản vẫn giữ được sự thông thoáng, trật tự.

Đại diện Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu đánh giá, trong suốt kỳ nghỉ từ 27 Tết đến nay, tình hình an ninh trật tự, an toàn bãi tắm và vệ sinh môi trường được bảo đảm ổn định. Công tác ứng trực được duy trì nghiêm túc, đúng quy định.

Trước đó, từ giữa trưa đến gần cuối giờ chiều, lượng xe từ các tỉnh, thành lân cận dồn về trung tâm thành phố biển tăng nhanh.

Các trục đường ven biển như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Trần Phú… thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ, phương tiện di chuyển chậm, nhất là tại các nút giao có đèn tín hiệu.

Đường Thuỳ Vân đông nghịt du khách trong chiều Mùng 3 Tết; ảnh: Toàn Phạm

Tại khu vực Bãi Sau, hàng ngàn du khách tập trung tắm biển, vui chơi, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Các bãi giữ xe, quán ăn, dịch vụ giải khát hoạt động liên tục để phục vụ lượng khách tăng cao.

Theo ghi nhận từ các cơ sở lưu trú, công suất phòng trong dịp cao điểm Tết đạt mức rất cao, đặc biệt ở các khách sạn, nhà nghỉ gần biển. Nhiều đơn vị cho biết đã kín phòng liên tục từ mùng 2 đến mùng 4 Tết.

Ở phân khúc 3-4 sao, nhiều khách sạn đều thông báo không còn phòng trống trong những ngày cao điểm. Tại phân khúc cao cấp, công suất phòng mùng 2 đạt trên 90% và tiếp tục kín phòng trong mùng 3, 4.