Diện mạo khác lạ của khu đất 'quây tôn' hơn 2 thập kỷ ở trung tâm TP.HCM

Nhiều người dân xung quanh khu vực cũng bất ngờ khi khu đất này mở rào, trở thành công viên xanh mát. Bà Mai Hoa, nhà ở đường Nguyễn Trung Trực, cho biết hơn 20 năm nay qua, bà nhìn khu đất bị quây tôn im lìm, buồn hiu. Bây giờ trở thành vườn hoa Tết rực rỡ, bà thật xúc động; thấy những điều mới mẻ, hồi sinh từ khu đất từng là trung tâm thương mại sầm uất của thành phố.