Ngay từ khoảng 4h sáng mùng 5 Tết Bính Ngọ (21/2/2026), dòng người đã bắt đầu hành hương về với Chùa Yên Tử. Theo những hình ảnh được chia sẻ, dù trời vẫn còn tối, từng đoàn người đã nối dài từ khu vực cổng vào cho tới các điểm chờ lên núi. Không khí vừa linh thiêng, trang nghiêm, vừa nhộn nhịp đúng với đặc trưng mùa lễ hội đầu xuân.

(Nguồn: Uông Bí 24h)

Dự báo trước đó cho thấy hôm nay là một trong những ngày cao điểm của dịp du xuân, vì vậy lượng du khách thập phương đổ về chiêm bái, lễ Phật đông hơn hẳn so với những ngày trước. Từ người lớn tuổi, thanh niên cho tới các gia đình, ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình leo núi dài phía trước.

Điểm dễ nhận thấy nhất trong dòng người đông nghịt ấy là hầu như ai cũng cầm trên tay một chiếc gậy. Những chiếc gậy tre được bán dọc lối đi nhanh chóng "cháy hàng" từ sáng sớm. Với nhiều người, đây là vật dụng không thể thiếu để hỗ trợ leo núi, giữ thăng bằng khi vượt qua những bậc đá cao và dốc dài. Trong biển người ken đặc, hình ảnh hàng nghìn chiếc gậy nhấp nhô theo từng bước chân tạo nên khung cảnh đặc trưng chỉ có ở Yên Tử mỗi dịp đầu năm.

Yên Tử từ lâu đã được biết đến là quần thể di tích danh thắng và địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, trải dài trên dãy núi hùng vĩ, với hệ thống chùa, am, tháp cổ kính ẩn mình giữa rừng xanh. Hành trình chinh phục đỉnh Yên Tử không chỉ là một chuyến leo núi thông thường mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc: hành hương, chiêm bái và cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, đặc biệt từ mùng 4, mùng 5 trở đi, lượng người đổ về Yên Tử luôn tăng đột biến. Nhiều gia đình giữ thói quen đi lễ đầu năm, coi đó như một cách "mở hàng" tinh thần cho cả năm. Có người đi để cầu tài lộc, người cầu sức khỏe, người đơn giản chỉ mong tìm chút an yên giữa núi rừng thanh tịnh.

Theo nhiều chia sẻ trong ngày hôm nay - mùng 5 Tết, dòng người tiếp tục đông nghịt trên hành trình leo lên đỉnh Yên Tử. Tại các điểm chờ cáp treo và những đoạn đường dốc, du khách phải di chuyển chậm, từng bước một.

Cảnh tượng kẹt cứng từ 4h sáng phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của Yên Tử mỗi mùa lễ hội. Giữa biển người đông đúc ấy, ai cũng mang trong mình một mong ước riêng, một lời khấn thầm lặng gửi tới đất trời. Và có lẽ, chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và không gian tâm linh linh thiêng đã khiến Yên Tử năm nào cũng trở thành điểm hẹn không thể thiếu trong hành trình du xuân của hàng vạn người Việt.

