Đi Thung Ui (Ninh Bình) đu trend "cổ trang": Bỏ túi ngay 5 lưu ý thực tế này kẻo rước bực vào người!

Chính thức mở cửa đón khách vào đúng mùng 1 Tết vừa qua, Thung Ui (còn được biết đến với tên gọi thung lũng Mộc Hoàn) đã nhanh chóng trở thành tọa độ check-in "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn du lịch. Nổi tiếng với công trình Đàn Kính Thiên linh thiêng cùng sự kết hợp hài hòa giữa nét hoang sơ của núi rừng, hồ nước xanh ngọc và các nếp điện thờ mang đậm màu sắc cổ kính, nơi đây được dân tình ví von như một chốn bồng lai tiên cảnh đời thực.

Ẩn mình nơi cửa ngõ phía Tây của Cố đô Hoa Lư, Thung Ui tựa như một nét cọ kỳ vĩ điểm xuyết vào bức tranh thủy mặc tuyệt trần của Quần thể Danh thắng Tràng An.

Ngược dòng dĩ vãng theo trang sử vàng Đại Việt sử ký toàn thư, vào năm 968, chính tại rẻo đất linh thiêng này, Đinh Bộ Lĩnh đã lập Đàn Tế Thiên. Tiếng hô vang đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt ngày ấy như vẫn còn âm vang giữa đại ngàn, kiêu hãnh mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự cường rực rỡ của dân tộc. Xuyên suốt chiều dài của các triều đại xa xưa, Đàn Kính Thiên (Đàn Nam Giao) vẫn luôn là cõi thiêng tuyệt đích, nơi các bậc đế vương cúi mình trước thiên địa, thực hiện nghi lễ giao hòa đất trời, trân trọng gửi gắm khát vọng quốc thái dân an.

Ngày nay, Thung Ui được trải rộng trên một quần thể quy mô 270 hecta, đan cài giữa vẻ hoài cổ và sự đương đại. Bước qua Cổng Tam quan bề thế, du khách bước vào thăm thú với hệ thống Điện Kính Địa, Kính Nhân, Kính Thiên và Đàn Kính Thiên. Khung cảnh càng thêm mộng mị khi Thủy Tạ Đình khẽ soi bóng lững lờ xuống làn nước trong ngần của Hồ Ngọc, dịu dàng ôm lấy nét mộc mạc nguyên sơ của Khu nhà Mường. Để rồi, sau chuyến hành trình nhuốm màu dĩ vãng ấy, không gian nghỉ dưỡng của hệ thống Resort và Nhà hàng sẽ mang đến một điểm dừng chân trọn vẹn để con người ta được thực sự chìm đắm vào hơi thở của lịch sử và thiên nhiên.

Thế nhưng, đằng sau những bức ảnh lung linh triệu view, không ít người đi về đã để lại những ý kiến khen chê trái chiều do khu du lịch mới đi vào vận hành. Nếu bạn đang rục rịch lên đồ chuẩn bị ghé thăm điểm đến hot hit nhất Ninh Bình lúc này, hãy đọc thật kỹ 5 lưu ý thực tế dưới đây để có một chuyến đi trọn vẹn, chụp được ảnh đẹp mà không mang cục tức vào người nhé!

1. Khung cảnh mang màu sắc cổ kính nhưng thực tế vẫn chưa hoàn thiện 100%

Phải thừa nhận rằng, điểm cộng lớn nhất của Thung Ui chính là không gian mang đậm màu hoài cổ, tĩnh lặng và tách biệt hẳn với sự xô bồ ngoài kia. Những nếp nhà, điện thờ hay khu vực Đàn Kính Thiên đều toát lên vẻ trang nghiêm, trầm mặc rất hợp nhãn. Tuy nhiên, vì là một khu du lịch hoàn toàn mới, cảnh quan nơi đây về cơ bản vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dần.

Điểm vớt vát là không gian đi lại khá sạch sẽ, không bị vướng víu bụi bặm của công trình thi công, nhưng bù lại, các tiểu cảnh sống ảo hay mảng xanh thực vật vẫn chưa thực sự đa dạng và phong phú như kỳ vọng.

Việc nắm trước tâm lý này sẽ giúp bạn không bị hụt hẫng khi so sánh cảnh thực tế với những góc quay siêu thực đã được cắt ghép lồng nhạc kỹ càng trên mạng, từ đó tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ vốn có của thung lũng một cách nhẹ nhàng hơn.

@phuongthanh

2. Tọa độ mua vé và gửi xe: Chú ý quan sát để không bị đi loanh quanh

Vì vị trí nằm trong vùng lõi di sản và gần quần thể Bái Đính nên khá nhiều người bị bối rối trong khâu tìm chỗ đỗ xe và mua vé. Lời khuyên thiết thực cho bạn là hãy đi thẳng vào bãi gửi xe của chùa Bái Đính. Trong trường hợp bạn chỉ muốn đi Thung Ui mà không có nhu cầu tham quan Bái Đính, đừng lo lắng vì quầy bán vé của Thung Ui được bố trí hoàn toàn riêng biệt ở khu vực bên trong.

Nếu lỡ dịp mua vé online từ trước và hệ thống báo hết, bạn cứ mạnh dạn đến mua trực tiếp vì Thung Ui có bố trí tận hai cổng bán vé trực tiếp cho khách. Cứ đi qua cổng vé số 1, bạn sẽ bắt gặp ngay cổng số 2, thủ tục mua bán cũng khá nhanh gọn nếu bạn chịu khó để ý biển chỉ dẫn.

3. Tấm vé là "bùa hộ mệnh": Tuyệt đối không vứt đi cho đến khi ra về

Một trong những trải nghiệm khiến nhiều du khách lúng túng nhất tại Thung Ui chính là quy trình soát vé khá gắt gao. Thay vì chỉ xé vé một lần ở cổng vào như các khu du lịch thông thường, ở đây vé của bạn sẽ bị nhân viên kiểm tra liên tục trong suốt quá trình di chuyển qua các điểm tham quan.

Thậm chí, ngay cả khi kết thúc hành trình và bước qua cửa ra về, bảo vệ vẫn sẽ yêu cầu thu lại chiếc vé của bạn. Chính vì vậy, tuyệt đối đừng tiện tay vứt chiếc vé vào thùng rác hay nhét quá sâu vào đáy túi xách sau khi qua cổng đầu tiên. H

ãy cất nó ở một ngăn ngoài cùng dễ lấy nhất hoặc cầm cẩn thận trên tay để tránh tình trạng phải loay hoay tìm kiếm, vừa làm mất thời gian của bản thân lại vừa gây ách tắc dòng người đang xếp hàng chờ đợi phía sau.

Video: Mạnh Quỳnh

4. Xe điện 50k/vé: Cân nhắc kỹ vì quãng đường chỉ vỏn vẹn khoảng 200m

Khu du lịch có cung cấp dịch vụ xe điện trung chuyển bên trong với mức giá 50.000 đồng/vé. Nghe qua thì có vẻ hợp lý để đỡ mỏi chân, nhưng thực tế quãng đường di chuyển bằng chiếc xe điện này lại khá ngắn, chỉ rơi vào khoảng 200 mét.

Trừ khi trong đoàn của bạn có người lớn tuổi sức khỏe yếu, trẻ em nhỏ hoặc bạn mang vác quá nhiều đạo cụ chụp ảnh lỉnh kỉnh, còn không thì việc đi bộ là một lựa chọn lý tưởng hơn rất nhiều.

Việc thong thả dạo bước không chỉ giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí nhỏ mà còn là cơ hội tuyệt vời để từ từ hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn núi non và tùy hứng dừng lại canh góc chụp những bức ảnh check-in ưng ý mà nếu ngồi trên xe điện chạy vèo qua bạn sẽ vô tình bỏ lỡ.

Ảnh: Giang Lê

5. "Thánh địa" của cổ phục nhưng cần một đôi giày thật êm ái

Chín người mười ý, có người xuýt xoa khen ngợi Thung Ui yên bình, cũng có người phàn nàn chê bai vì dịch vụ chưa thực sự trơn tru, nhân viên hướng dẫn còn mỏng nên quy trình thủ tục đôi chỗ vẫn còn lúng túng. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận nơi đây là một phông nền quá sức hoàn hảo cho những tà áo dài thướt tha hay những bộ cổ phục truyền thống. Không gian mộc mạc nơi đây sẽ tôn lên trọn vẹn nét duyên dáng của bạn.

Chỉ có một lưu ý nhỏ mang tính "sống còn": Hãy cất những đôi giày cao gót nhọn hoắt ở nhà! Địa hình thung lũng và việc phải đi bộ khá nhiều đòi hỏi bạn cần trang bị một đôi dép thấp, giày búp bê đế bằng hoặc sneaker êm ái. Giữ đôi chân thật thoải mái mới giúp bạn có đủ sức khỏe và thần thái để "bung lụa" tạo dáng suốt cả buổi đi chơi.