Hà Nội: Xếp hàng ăn phở, uống cà phê 'giải ngấy' ngày Tết

Hàng quán khu vực trung tâm, trong các trung tâm thương mại đã mở cửa trở lại, một số nơi dù phụ thu ngày lễ vẫn đông khách, nhiều thời điểm phải xếp hàng chờ bàn.

Hôm nay (20/2, tức mùng 4 Tết), nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê, địa điểm vui chơi tại Hà Nội đã khai xuân đón khách. Cùng với đó, một số nơi phục vụ xuyên Tết, người dân có nhiều lựa chọn hơn trong ngày đầu năm.

Các quán phở, bún ốc, bún riêu đặc biệt đông khách﻿. Trong sáng mùng 4, khách xếp hàng chờ bàn, mua bán về tại một quán phở ở Hồ Đắc Di (Hà Nội). Quán thông báo phụ thu 10.000 đồng/ bát trong dịp Tết vẫn rất đắt khách.

Khách xếp hàng chờ tới lượt gọi đồ tại quán cafe. Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, rất nhiều quán cafe tại khu vực trung tâm Thủ đô đã mở cửa trở lại. Một số nơi dành tặng lì xì may mắn, voucher giảm giá cho khách hàng.

Quán cà phê không còn bàn trống, thời gian đợi đồ uống ở các quán từ 10-20 phút.

Trà sữa, kem là một trong những món "giải ngấy" đắt khách ngày đầu năm. Các thương hiệu lớn giữ giá ổn định như ngày thường, hàng dài bạn trẻ xếp hàng.

Không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến

Về tình hình giá cả thị trường trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Tài chính cho biết, 3 ngày đầu năm mới hầu như ít có giao dịch mua bán, giá cả thường ổn định như trước Tết.

Tuy nhiên, các ngày nghỉ Tết tiếp theo có khả năng tăng giá cục bộ tại các chợ dân sinh đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống và hoa tươi do người dân mua sắm phục vụ ăn uống thắp hương ngày Tết. Tại một số tỉnh, thành phố lớn, nhiều siêu thị cửa hàng có kế hoạch sớm mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, nguồn cung hàng hóa không còn bị gián đoạn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong bối cảnh người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.