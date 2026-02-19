Những điểm cắm trại lý tưởng quanh Hà Nội dịp Tết

Điểm đến này phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ do quãng đường ngắn, không yêu cầu chuẩn bị quá phức tạp. Hoạt động chủ yếu là dã ngoại trong ngày, tổ chức bữa ăn nhẹ dưới tán cây.