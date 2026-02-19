Cách chuẩn bị mâm cúng hóa vàng Tết Bình Ngọ 2026 đầy đủ và chi tiết nhất

Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, lễ hóa vàng vốn là là lễ cúng và thiêu hóa tiền vàng, quần áo... để tiễn tổ tiên, ông bà về âm cảnh sau 3 ngày về ăn Tết cùng con cháu. Trong lễ cúng này, tùy vào nét văn hóa tập tục của từng địa phương và hoàn cảnh của từng gia đình mà tổ chức lễ hóa vàng vào các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 hoặc mùng 7 Tết - ngày khai hạ bàn thờ, thậm chí có nhà còn kéo dài ngày Tết đến tận mùng 10. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ hóa vàng thì mâm cơm cúng mặn bày lên bàn thờ tổ tiên là không thể thiếu. Thông thường các món ăn bày trên mâm cúng sẽ không nhất thiết phải cố định. Các gia đình có thể chọn những món mà ông bà vốn thích ăn trước đây để bày lên. Hoặc tùy vào từng điều kiện của từng gia đình cụ thể mà món ăn cũng như số lượng có thể khác nhau.

Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình mà mâm cúng hóa vàng không nhất thiết phải cố định các món.

Về cơ bản, một mâm cúng trong lễ hóa vàng sẽ cần có:

+ Bánh chưng: Trong mâm cơm hóa vàng ngày Tết Nguyên đán của người miền Bắc thì bánh chưng là món bắt buộc phải có trong mâm cỗ hóa vàng. Còn người miền Nam sẽ dùng bánh tét thay cho bánh chưng. Bánh chưng/bánh tét theo truyền thống văn hóa lâu đời vốn được làm từ các nguyên liệu đặc trưng của người Việt và thể hiện tấm lòng hiếu thảo, kính nhớ của con cháu tới ông bà.

+ Gà luộc: Trong quan niệm của người Việt Nam, gà tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn và không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Hơn nữa gà còn tượng trưng cho 5 đức tính tốt đẹp của người Việt như: văn - võ - dũng cảm - nhân hậu - trung tín. Vì thế trong mâm cúng hóa vàng, nhất định phải có món gà luộc để dâng lên tổ tiên, ông bà.

Gà luộc và giò/chả là những món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ cúng hóa vàng.

+ Giò lụa: Đây vốn là món ăn truyền thống lâu đời của người Việt Nam và được nhiều gia đình ưa chuộng đưa vào mâm cỗ. Dĩ nhiên vào ngày đưa tiễn tổ tiên ông bà về cảnh âm, món ăn này cũng không thể thiếu trong mâm cơm hóa vàng.

+ Dưa hành, củ kiệu/đĩa rau xào: Trong mâm cỗ Tết của người Việt Nam bao đời nay, bánh chưng xanh luôn xuất hiện cùng với dưa hành. Đây cũng là thói quen ăn uống được kế thừa và phát huy đến tận ngày nay. Do đó trong mâm cỗ hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026, bạn hãy chuẩn bị một đĩa dưa hành có mùi vị thơm ngon nhất để dâng lên tổ tiên, ông bà.

+ Bát canh: Canh vốn là món ăn truyền thống, quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết cũng như hàng ngày. Do đó để mâm cúng hóa vàng trọn vẹn và đầy đủ bạn phải chuẩn bị một bát canh (canh măng; canh bóng bì...) để dâng lên ông bà tổ tiên.

+ Rau xào/Rau củ luộc: Rau xanh là một món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ của người Việt, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Vào ngày lễ hóa vàng, bạn hãy chuẩn bị một món rau xào thập cẩm hoặc 1 đĩa củ quả luộc thập cẩm cho mâm cỗ.

Bên cạnh các món ăn thì trong ngày làm cơm cúng hóa vàng, bạn cũng cần chuẩn bị thêm 2 cây mía (dùng làm đòn gánh cho các cụ gánh đồ về cõi âm, hoặc làm gậy chống cho đỡ mỏi khi đi đường).

Ngoài ra, dựa theo nhu cầu ăn uống của gia đình và ông bà tổ tiên, bạn có thể làm mâm cúng chay trong ngày lễ hóa vàng Tết Nguyên đán. Mâm cỗ chay (nếu cúng chay) sẽ bao gồm các món: Gà chay - Xôi trắng hoặc xôi gấc - Bánh chưng hoặc bánh tét chay - Bát canh chay - Đĩa rau củ xào nấm - Nem rán chay - Giò, chả chay...

Các vật phẩm khác trên mâm lễ cúng hóa vàng:

- Tiền âm phủ, vàng mã

- Mâm ngũ quả

- Hoa tươi

- Hương, nến

- Bánh, kẹo

- Trầu cau

Sau khi hoàn thành lễ cúng, gia chủ sẽ tiến hành hóa vàng. Phần tiền, vàng của gia thần được hóa trước, tiền vàng, vật dụng của tổ tiên hóa sau.

Giờ cúng hóa vàng chuẩn nhất:

Theo lịch vạn niên năm 2026, dưới đây là những khung giờ "vàng" để gia chủ cúng hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026 nhằm kích hoạt tài lộc, bình an.

Mùng 3 Tết (Thứ Năm, ngày 19.02.2026)

Mùng 3 Tết là ngày Giáp Ngọ, cũng là ngày truyền thống được nhiều gia đình lựa chọn nhất để hóa vàng. Đây là ngày rất đẹp để tiễn gia tiên và cầu mong sự hanh thông (Ngựa gặp Ngọ - đồng hành).

Giờ hoàng đạo:

- Giờ Mão (5h-7h): Tốt nhất để bắt đầu.

- Giờ Ngọ (11h-13h): Giờ đại cát của năm.

Mùng 4 Tết (Thứ Sáu, ngày 20.02.2026)

Đây là ngày Ất Mùi, ngày hoàng đạo Ngọc Đường, rất tốt cho việc cầu sức khỏe và gia đạo êm ấm.

Giờ hoàng đạo:

- Giờ Mão (5h-7h): Rất tốt.

- Giờ Tỵ (9h-11h): Giờ cát lợi.

Mùng 5 Tết (Thứ Bảy, ngày 21.02.2026)

Ngày Bính Thân, phù hợp cho những gia đình muốn hóa vàng kết hợp khai hạ để bắt đầu công việc kinh doanh.

Giờ hoàng đạo:

- Giờ Thìn (7h-9h): Giờ Thần tài.

- Giờ Tỵ (9h-11h): Giờ sinh khí.

Lưu ý: Nên hóa vàng vào buổi sáng hoặc trước 1 giờ chiều (giờ Ngọ). Tránh hóa vàng vào buổi tối muộn vì theo quan niệm dân gian, lúc này dương khí suy, không tốt cho việc tiếp dẫn linh hồn gia tiên.