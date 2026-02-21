Tuyệt chiêu "giải cứu" bánh chưng, bánh tét rần rần cõi mạng: Chỉ cần một chiếc máy waffle, nhàn tênh mà giòn rụm khó cưỡng!

Những ngày lễ hội rộn ràng đi qua nhường chỗ cho nhịp sống thường nhật, nhưng "tàn dư" để lại trong góc bếp của mọi gia đình Việt Nam chắc chắn luôn là những đòn bánh tét, chiếc bánh chưng nằm im lìm chờ người "giải cứu".

Quanh đi quẩn lại với luộc, hấp rồi lại rán ngập dầu mỡ khiến ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, lười phải đứng canh chảo nóng nực nổ lách tách. Nếu bạn cũng đang đau đầu với câu chuyện muôn thuở này, thì bí quyết đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội những ngày qua chính là chân ái cứu rỗi cả cái dạ dày lẫn quỹ thời gian eo hẹp của bạn.

Chỉ với một chiếc máy nướng bánh waffle nhỏ xinh quen thuộc, đống bánh nếp truyền thống thừa sau Tết sẽ phút chốc có màn lột xác ngoạn mục, biến thành món ngon giòn rụm, thơm nức mũi mà chẳng tốn đến một giọt dầu mỡ nào.

Nỗi ám ảnh mang tên "thức ăn thừa sau Tết" và màn lột xác đầy tính sáng tạo

Trải qua những ngày sum vầy với mâm cao cỗ đầy, với thịt kho hột vịt, dưa hành củ kiệu, dạ dày của chúng ta dường như đã quá tải với những món ăn đậm đà và nhiều năng lượng. Bánh chưng, bánh tét vốn là linh hồn của ngày Tết truyền thống, là món ngon chứa đựng tinh hoa của đất trời và lòng thành kính tổ tiên, nhưng khi dư âm lễ hội qua đi, chúng lại vô tình trở thành bài toán khó nhằn cho các bà nội trợ.

Cách truyền thống nhất mà các mẹ, các chị vẫn làm là cắt lát rồi đem chiên giòn trên chảo. Thế nhưng, việc chiên rán ngập dầu không chỉ làm tăng thêm lượng mỡ thừa khiến mâm cơm mùa xuân trở nên ngấy mỡ, mà còn đi kèm với "rủi ro" dầu văng tung tóe, tốn công dọn dẹp và chùi rửa bếp núc.

Thấu hiểu tâm lý đó, cộng đồng mạng đã nhanh chóng truyền tay nhau một tuyệt chiêu vô cùng thông minh và mang đậm hơi thở hiện đại: Nướng bánh bằng máy làm waffle (máy nướng bánh tổ ong). Không cần dầu ăn, không lo cháy khét, không phải đứng canh bếp vã mồ hôi, phương pháp này đang thực sự tạo nên một "cơn sốt" vô cùng thú vị. Nó biến công việc bếp núc dọn dẹp tủ lạnh trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm hứng, như một làn gió xuân tươi mới thổi bay đi sự ngán ngẩm của những món ăn đã quá đỗi quen thuộc.

Cách làm đơn giản đến mức vụng về đến mấy cũng thành công rực rỡ

Sức hút mãnh liệt của trào lưu này có lẽ nằm ở sự tiện lợi và dễ dàng đến mức ai cũng có thể xắn tay vào bếp làm ngay lập tức. Bạn không cần phải là một đầu bếp tài ba hay một người phụ nữ quá đỗi khéo tay, tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là phần bánh chưng, bánh tét còn thừa và một chiếc máy nướng waffle đã được làm nóng.

Đối với đòn bánh tét, bạn chỉ việc cẩn thận bóc bỏ lớp lá chuối bên ngoài, dùng dao cắt thành những khoanh tròn với độ dày vừa phải, không quá mỏng để tránh bánh bị vỡ nát khi ép, cũng không quá dày để nhiệt có thể xuyên thấu làm giòn đều hai mặt. Sau đó, bạn cứ thế đặt thẳng khoanh bánh trần trụi ấy vào chính giữa khuôn nướng nướng waffle, nhẹ nhàng gập nắp máy lại và khóa chốt.

Đối với bánh chưng, bạn cũng làm thao tác tương tự, chỉ cần cắt bánh thành những miếng hình vuông nhỏ nhắn vừa vặn với kích thước của khuôn máy. Không cần phết thêm bơ hay dầu ăn vì bản thân phần nếp nấu cùng thịt mỡ đã chứa sẵn độ bóng bẩy tự nhiên. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, khi đèn báo của máy chuyển màu hoặc khi bạn bắt đầu ngửi thấy hương thơm lừng của gạo nếp nương hòa quyện cùng đỗ xanh và hạt tiêu tỏa ra ngào ngạt khắp gian bếp, đó là lúc mẻ bánh đã hoàn thành.

Thành phẩm lấy ra sẽ khiến bạn phải trầm trồ: Một miếng bánh được ép mỏng, bề mặt in hằn những ô vuông tổ ong sém vàng rực rỡ. Lớp vỏ nếp bên ngoài được nhiệt độ ép trở nên giòn tan, cắn vào nghe rôm rốp vui tai, trong khi phần nhân thịt mỡ và đậu xanh bên trong vẫn giữ được độ mềm dẻo, nóng hổi và béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi.

Sự ra đời của "bánh tét, bánh chưng waffle" không chỉ đơn thuần là một mẹo vặt nhà bếp để tiết kiệm thức ăn, mà nó còn đại diện cho tinh thần sáng tạo, biết cách làm mới những giá trị truyền thống để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại. Ăn miếng bánh nướng giòn rụm ấy, nhâm nhi cùng một tách trà mạn chát nhẹ hay một đĩa dưa góp chua ngọt thanh tao, bạn sẽ thấy hương vị Tết dường như vẫn còn vương vấn đâu đây nhưng lại thanh thoát và dễ chịu hơn rất nhiều. Chẳng còn cảm giác nặng nề hay ớn ngấy, món bánh truyền thống nay lại khoác lên mình một diện mạo mới mẻ, y như một chiếc lá non đang vươn mình đón những tia nắng ấm áp của mùa xuân.

Những đứa trẻ trong nhà vốn thường lắc đầu từ chối bánh chưng luộc tẻ nhạt nay cũng sẽ phải thích thú tranh nhau những "chiếc bánh tổ ong" vị truyền thống vừa lạ vừa quen này. Đây thực sự là một trải nghiệm ẩm thực vô cùng thú vị, giúp các gia đình vừa dọn sạch sẽ tủ lạnh một cách hiệu quả, vừa có thêm những khoảnh khắc quây quần vui vẻ, cùng nhau thưởng thức một món ăn vặt độc đáo trong những ngày đầu năm mới thảnh thơi.