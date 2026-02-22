Ngọn núi tâm linh cao nhất miền Nam đón gần nửa triệu khách trong vài ngày qua

Du lịch Tây Ninh khởi đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực khi lượng khách tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đặc biệt tại khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen – điểm đến tâm linh lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Sự bứt phá này nối tiếp đà tăng trưởng của năm 2025 và mở ra kỳ vọng mới cho ngành du lịch địa phương trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập hành chính.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh được báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lại, trong 6 ngày Tết Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), tỉnh này đón khoảng 395.000 lượt khách, mang lại doanh thu du lịch hơn 365 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đón hơn 320.000 lượt khách , chiếm phần lớn tổng lượng khách toàn tỉnh và tiếp tục là động lực chính của ngành du lịch Tây Ninh.

Núi Bà Đen, với hệ thống cáp treo, quần thể chùa chiền và các công trình tâm linh quy mô lớn, từ lâu đã trở thành điểm hành hương lớn của cả nước. Mới đây trong lễ khai hội xuân 2026, khu vực này tiếp tục thu hút khách, phản ánh sức hút đặc biệt của điểm đến này trong mùa cao điểm du lịch đầu năm.

Đà tăng trưởng dịp Tết nối tiếp kết quả khả quan của năm trước đó. Theo báo cáo năm 2025, Tây Ninh đón khoảng 7,1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 14% so với năm 2024, với tổng doanh thu đạt khoảng 4.433 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Đây là một trong những mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh trong nhiều năm gần đây, cho thấy vai trò ngày càng lớn của du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Ngoài Núi Bà Đen, Tây Ninh còn sở hữu nhiều lợi thế phát triển du lịch như hồ Dầu Tiếng – hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, Tòa thánh Cao Đài – trung tâm tôn giáo độc đáo, cùng hệ thống di tích lịch sử và khu sinh thái. Vị trí địa lý giáp TP.HCM cũng giúp tỉnh trở thành điểm đến thuận lợi cho các chuyến du lịch ngắn ngày.

Đáng chú ý, sau khi sáp nhập hành chính với tỉnh Long An, không gian phát triển của Tây Ninh mới được mở rộng đáng kể. Việc mở rộng địa giới hành chính giúp địa phương này tăng quy mô dân số, diện tích và đặc biệt là khả năng kết nối giao thông với TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc mở rộng không gian phát triển sẽ tạo điều kiện cho Tây Ninh phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng. Đồng thời, việc nằm trong vùng đô thị mở rộng của TP.HCM cũng giúp tỉnh này hưởng lợi từ dòng khách lớn và nhu cầu du lịch cuối tuần ngày càng tăng.