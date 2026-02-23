Du lịch TPHCM thu hơn 12.000 tỷ đồng dịp Tết

Ngày 22/2, Sở Du lịch TPHCM cho biết hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của ngành du lịch thành phố đạt kết quả tích cực, từ sự nỗ lực của Sở cùng UBND các phường, xã, đặc khu, các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khu, điểm du lịch.

Ước tính trong 9 ngày nghỉ Tết, khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 4,32 triệu lượt, tăng 35%; khách quốc tế đến TPHCM đạt 170.000 lượt, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 10%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 42,9%.

Về tình hình đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch , các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở Du lịch TPHCM cho biết đối với thị trường nội địa, du khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến nghỉ dưỡng có hệ thống dịch vụ hoàn thiện, đa dạng hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp với các nhóm gia đình nhiều thế hệ. Các điểm đến có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng và khả năng kết nối giao thông thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong dịp này.

Các doanh nghiệp lữ hành chú trọng phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt trong thiết kế, tăng mức độ cá nhân hóa, đồng thời gắn với định hướng phát triển bền vững, khai thác giá trị văn hóa bản địa, kết nối cộng đồng địa phương và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm có khả năng mở rộng, nâng cấp cho nhiều phân khúc khách.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận xu hướng du lịch đô thị, vui chơi - tham quan - trải nghiệm Tết, tập trung ở các sản phẩm đặc trưng và không gian trung tâm; chuỗi hoạt động Tết cố định, quy mô lớn để “giữ khách ở lại thành phố” và tăng chi tiêu dịch vụ.

Người dân du xuân, thưởng ngoạn Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phạm Thế Hiển.

Các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng và giới thiệu nhiều chương trình tour ngắn ngày, city tour , tour trải nghiệm ban đêm, tour ẩm thực, tour kết nối TPHCM với các địa phương lân cận. Các cơ sở lưu trú triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ đi kèm; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm. Doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho khách…

Tại khu vực trung tâm TPHCM, đường hoa Tết Bính Ngọ năm 2026 tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn tiếp tục là điểm nhấn tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, chụp ảnh và trải nghiệm không khí xuân đặc trưng của đô thị năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, Hội hoa xuân TPHCM tại Công viên Tao Đàn, Chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng “trên bến, dưới thuyền” tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026 trên tuyến đường Lê Lợi tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Cũng theo Sở Du lịch, tại khu vực tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, trong Công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, ghi nhận lượng người dân và du khách đến tham quan, dâng hương, tưởng niệm khá đông. Người dân đến công viên với tâm thế trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ những người đã mất do đại dịch COVID-19. Hoạt động thắp hương, đặt hoa, cầu nguyện diễn ra trật tự, văn minh, không phát sinh tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, đây cũng là minh chứng tinh thần nhân văn, nghĩa tình của thành phố; góp phần làm phong phú thêm không gian sinh hoạt văn hóa - tinh thần của người dân trong dịp Tết.

Khu vực bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận lượng khách lưu trú tăng cao trong kỳ nghỉ, đặc biệt là khách từ trung tâm TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Riêng khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Long Hải ghi nhận công suất phòng đạt mức cao, nhiều cơ sở ghi nhận kín phòng trong các ngày cao điểm. Các điểm du lịch tâm linh, sinh thái (tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn – Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu) thu hút lượng lớn khách tham quan.