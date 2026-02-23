Điều 'chưa từng có' tại sân bay Phú Quốc

Từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc khai thác 767 chuyến bay (1.534 lượt hạ/cất cánh), trong đó có 371 chuyến bay nội địa và 396 chuyến bay quốc tế, tăng 46% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Dịp Tết 2026, sân bay Phú Quốc phục vụ hơn 260.000 lượt hành khách.

Tổng lượng hành khách đạt 260.473 lượt, gồm 116.830 khách nội địa và 143.643 khách quốc tế, tăng 37% so với năm trước. Đây là một trong những kỳ cao điểm có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012. Trong suốt kỳ nghỉ, sản lượng khai thác tăng dần và duy trì ở mức cao nhiều ngày liên tiếp. Giai đoạn trước và ngay sau giao thừa ghi nhận lượng khách đến đảo tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế.

Đáng chú ý, ngày 22/2 (mùng 6 Tết) ghi nhận mức khai thác cao nhất từ trước đến nay với 188 lượt hạ, cất cánh và hơn 33.000 hành khách.

Ở chiều ngược lại, từ mùng 5 Tết, lượng khách nội địa tăng mạnh khi người dân và du khách trở lại Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn. Riêng ngày mùng 5 và mùng 6, sân bay lần lượt phục vụ 92 và 94 chuyến bay, những con số chưa từng có trong lịch sử vận hành.

Tại khu vực nhà ga, dù lượng khách tăng cao, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Các quầy check-in được mở tối đa theo nhu cầu, lực lượng điều tiết được tăng cường tại khu vực soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý.

Ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết, các phương án khai thác đã được xây dựng từ trước Tết. “Ngay khi lưu lượng tăng cao, hệ thống chuyển sang trạng thái sẵn sàng, trọng tâm là phân luồng hợp lý, tăng cường nhân sự tại các vị trí then chốt và điều hành linh hoạt theo từng khung giờ”, ông Quân nói. Song song với điều hành nhân lực, Cảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ hành khách.

Dòng hành khách tấp nập tại sân bay Phú Quốc những ngày cao điểm Tết.

Từ đầu năm nay, hình thức thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay cũng được triển khai, góp phần giảm ùn ứ phương tiện trong giờ cao điểm.

“Gia đình tôi về Hà Nội sau kỳ nghỉ. Sân bay khá đông nhưng thủ tục nhanh, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, không gian sạch sẽ, có không khí Tết nên rất dễ chịu”, chị Minh Anh, hành khách trên chuyến bay chiều mùng 5 Tết, chia sẻ.

Trong bối cảnh Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển quốc tế, chuẩn bị cho các sự kiện lớn như APEC 2027, việc kiểm soát tốt những đợt cao điểm như Tết Nguyên đán được xem là “phép thử” quan trọng, giúp sân bay tự tin đảm nhận vai trò cửa ngõ quốc tế trong tương lai.