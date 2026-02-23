"Đại chiến" Tiramisu trên Threads: Tiệm bánh khoe "đánh kem bằng tay" chuẩn truyền thống, hội yêu bếp tràn vào bóc sự thật bẽ bàng

Tiramisu - món bánh nước Ý ngọt ngào mê đắm tưởng chừng chỉ mang lại niềm vui, nay lại trở thành tâm điểm của một cuộc "đại chiến" nóng nhất cõi mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ một bài đăng của một tiệm bánh tự hào khoe quy trình làm hoàn toàn thủ công, từ khâu đánh kem whip đến sabayon lòng đỏ trứng. Cõi mạng nhanh chóng bùng nổ tranh cãi.

Lẽ thường, người ta hay hoài niệm về thời bao cấp hay lúc xa xưa thiếu thốn, các bà các mẹ chẻ vội đôi đũa tre làm phới, xoay liên tục bằng hai tay để đánh bông những cốc kem trứng bọt tung tóe. Sự mộc mạc, tần tảo ấy có cái lý và vẻ đẹp riêng của nó. Thế nhưng, trong thời đại máy móc tiện lợi bủa vây, việc mồ hôi nhễ nhại đánh một mẻ kem tay rốt cuộc là sự nâng niu "linh hồn" món ăn, hay chỉ là một sự bảo thủ phí sức?

Ảnh cắt từ clip

Lời tự sự bùng nổ cõi mạng: "Căn bếp này vẫn giữ truyền thống đánh tay"

Mọi chuyện bắt đầu khi một tài khoản chia sẻ đầy tự hào về triết lý làm bánh của mình: "Giữa muôn vàn tiệm bán Tiramisu ngoài kia, căn bếp này vẫn giữ truyền thống đánh kem Whip (Cream Chantilly) và đánh Sabayon lòng đỏ trứng bằng tay thủ công". Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ.

Ban đầu, không ít người đọc lướt qua cảm thấy xao xuyến. Nó khơi gợi lại một bầu trời ký ức tuổi thơ, cái thời mà muốn ăn một cốc kem trứng thơm lừng, người ta phải xoa bóp, xoay liên tục chiếc phới tre trong cốc đến khi tay mỏi nhừ, rã rời thì trứng mới chịu bông lên. Cảm giác trân quý từng giọt mồ hôi công sức ấy khiến nhiều thực khách dễ dàng xiêu lòng. Họ gật gù đồng tình với chủ bài đăng, ngầm tin rằng một chiếc bánh làm bằng sức người chắc chắn sẽ gửi gắm nhiều "tâm huyết" và sự nguyên bản hơn những cỗ máy vô tri lạnh lẽo.

Ảnh cắt từ clip

Hội yêu bếp "dậy sóng": Khi sự lãng mạn va phải thực tế phũ phàng

Tuy nhiên, sự lãng mạn ấy không tồn tại được lâu khi hội những người chuyên làm bánh tràn vào và đưa ra những góc nhìn sắc sảo, thực tế đến phũ phàng. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng việc đánh tay chỉ mang tính biểu diễn chứ không đem lại hiệu quả thực tế: "Tưởng chả cá giã tay thì mới ngon hơn dùng máy. Chứ còn đánh kem như này thì đánh tay chỉ phí thời gian với mất sức chứ khác gì đâu". Một số người bình luận hài hước và châm biếm rủ nhau: "Thì bạn cứ đánh tay đi, còn chúng tôi dùng máy cho khỏe".

Gắt gao hơn, những thợ bánh chuyên nghiệp đã chỉ ra những điểm yếu chí mạng trong kỹ thuật của chủ bài đăng. Trong môi trường bếp chuyên nghiệp, máy móc không sinh ra để dung túng cho sự lười biếng, mà để đảm bảo tính đồng đều và chất lượng ổn định (consistency). Máy giúp kiểm soát tốc độ vòng quay tuyệt đối, làm ổn định cấu trúc bọt khí và cho ra thành phẩm hoàn hảo khi sản xuất số lượng lớn.

Một tài khoản phân tích sắc lẹm: "Làm tay với số lượng lớn chỉ dành cho người cực kỳ dày dặn kinh nghiệm. Nhìn sơ qua cấu trúc bọt khí trong clip của bạn là thấy siêu tệ, đánh lúc nhanh lúc chậm, văng tùm lum lại còn lợn cợn". Rõ ràng, chẳng có ai trong giới ẩm thực đánh giá việc nhọc nhằn làm tay là "đẳng cấp" hơn máy nếu thành phẩm cuối cùng không đạt độ mượt mà chuẩn mực.

Ảnh cắt từ clip

Bí kíp khử tanh lòng đỏ: Đâu chỉ có mỗi "Bain-Marie"?

Cuộc tranh luận càng bị đẩy lên cao trào khi chủ bài đăng cố gắng vớt vát bằng một lý lẽ thiên về kỹ thuật: "Lòng đỏ trứng nếu không đánh thủ công trên bồn nước nóng (Bain-Marie) thì sẽ rất dễ bị tanh". Ngay lập tức, lập luận có phần hạn hẹp này bị bẻ gãy bởi vô số "cao thủ" ẩn danh. Giới yêu bếp am hiểu khoa học ẩm thực đã chỉ ra rằng, muốn trứng an toàn và khử sạch mùi tanh (pasteurize), việc chưng cách thủy vừa đánh tay thủ công không phải là chân lý duy nhất. Thậm chí, nếu căn nhiệt sai cách, nó còn khiến trứng bị chín lợn cợn, phá hỏng toàn bộ kết cấu mượt mà của Tiramisu.

Có vô số cách xử lý tinh tế và nhàn hạ hơn rất nhiều. Người thì gợi ý kỹ thuật đun nước đường đạt chuẩn 118-120 độ C rồi từ từ rót dòng vào âu trứng đang đánh bằng máy. Nhiệt độ cao của đường sẽ làm trứng chín vỡ bọt khí, xốp, siêu mịn màng và tuyệt đối không vương chút mùi tanh.

Ảnh từ bài đăng

Người chuộng vị truyền thống của Ý lại chia sẻ bí quyết thêm chút rượu Marsala, hoặc rượu Amaretto nồng nàn cùng chiết xuất Vanilla thượng hạng. Rượu và hương liệu không chỉ đánh bay mùi trứng đặc trưng mà còn nâng tầm hương vị của chiếc bánh Tiramisu lên một đẳng cấp khác hẳn, dẫu chẳng cần đến bồn nước nóng lách cách hay đôi tay mỏi nhừ.

Tựu trung lại, cuộc "đại chiến" này là một minh chứng rõ ràng: Dù bạn chọn cách nào, linh hồn của một món bánh ngon vẫn nằm ở sự am hiểu nguyên liệu sâu sắc và nắm vững kỹ thuật, chứ không nằm ở việc bạn đã đổ bao nhiêu mồ hôi trong bếp.