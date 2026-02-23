Một sân bay tại Việt Nam lập kỷ lục với 767 chuyến bay trong 9 ngày Tết, phục vụ hơn 260.000 hành khách

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, câu chuyện đi lại luôn trở thành tâm điểm. Người về quê, người du lịch, người trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ dài ngày… Tất cả tạo nên một bức tranh giao thông sôi động, đặc biệt tại các cảng hàng không - nơi được xem như "cửa ngõ" của những hành trình sum vầy và khởi đầu mới.

Trong 9 ngày cao điểm từ 27 tháng Chạp (14/2/2026) đến hết mùng 6 Tết (22/2/2026), Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đã ghi nhận những con số kỷ lục. Tổng cộng 767 chuyến bay được khai thác, phục vụ hơn 260.473 lượt hành khách.

(Ảnh minh hoạ)

Trong đó, có 371 chuyến bay nội địa và 396 chuyến bay quốc tế. Sản lượng chuyến bay tăng 46% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Về hành khách, tổng số đạt 260.473 lượt, gồm 116.830 khách nội địa và 143.643 khách quốc tế, tăng 37% so với năm trước.

Đây được xem là kỳ Tết có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi sân bay này đi vào hoạt động năm 2012. Đồng thời, đây cũng là đợt cao điểm quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Cảng được chuyển giao vận hành cho Tập đoàn Sun Group - một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của hạ tầng hàng không tại đảo ngọc.

(Ảnh minh hoạ)

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, sản lượng khai thác tại sân bay diễn biến theo xu hướng tăng dần và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp. Giai đoạn trước và ngay sau giao thừa ghi nhận lượng khách đến đảo tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc quốc tế - cho thấy Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch đầu năm.

Đỉnh điểm được ghi nhận vào ngày 22/2 (mùng 6 Tết) với 188 lượt hạ cất cánh và hơn 33.000 lượt hành khách trong một ngày - mức cao nhất trong lịch sử vận hành của sân bay này. Trước đó, ngày mùng 5 có 92 chuyến bay (184 lượt hạ cất cánh) và ngày mùng 6 có 94 chuyến bay (188 lượt hạ cất cánh), những con số chưa từng có tiền lệ.

Đáng chú ý, ở giai đoạn cuối kỳ nghỉ, tỷ trọng các chuyến bay nội địa tăng lên rõ rệt khi người dân và du khách đồng loạt quay trở lại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn để chuẩn bị cho nhịp sống sau Tết. Áp lực khai thác vì thế dồn vào chiều đi, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi chiều và tối, khi lưu lượng hành khách làm thủ tục tăng mạnh.

Một điểm đáng quan tâm là sản lượng khai thác không giảm đột ngột sau ngày cao điểm nhất, mà duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liên tiếp. Điều này cho thấy lượng khách không chỉ tập trung vào một vài thời điểm, mà được phân bổ dày suốt cả kỳ nghỉ. Nói cách khác, sân bay không chỉ phải "gồng mình" trong một ngày duy nhất, mà phải duy trì năng lực vận hành ổn định trong nhiều ngày liên tục - một yêu cầu cao hơn về tổ chức và điều phối.

(Ảnh minh hoạ)

Với 767 chuyến bay và hơn 260.000 lượt hành khách chỉ trong 9 ngày Tết, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, mà còn cho thấy khả năng vận hành trong điều kiện khai thác cường độ cao. Khi sản lượng tăng mạnh nhưng hoạt động vẫn duy trì ổn định, đó là tín hiệu tích cực về năng lực tổ chức và tính chuyên nghiệp của hệ thống.

Trong bối cảnh Phú Quốc đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển quốc tế và chuẩn bị cho các sự kiện quy mô lớn trong tương lai, việc kiểm soát tốt những dịp cao điểm như Tết Nguyên đán có thể xem như một "phép thử" quan trọng. Và với những con số kỷ lục vừa đạt được, sân bay tại đảo ngọc đang cho thấy sự sẵn sàng của mình trong vai trò một cửa ngõ quốc tế độc lập, đón đầu giai đoạn phát triển mới.