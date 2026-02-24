Du lịch Phú Thọ, Sơn La tăng nóng dịp Tết

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, từ ngày 14-22/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn tỉnh ước đón khoảng 506.000 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 315 tỷ đồng, tăng trên 12,5%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 65%; tại một số khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, tỷ lệ lấp đầy đạt từ 85% đến 90%.

Những ngày Tết Nguyên đán, hàng chục nghìn lượt người về dâng hương Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Dịp Tết năm nay, khách du lịch đến Phú Thọ chủ yếu là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình, bạn bè, kết hợp du xuân, lễ hội và nghỉ dưỡng. Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách tăng cao như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng , Khu Du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn và Đồi chè Long Cốc.

Bên cạnh đó, xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, thể thao, đặc biệt là golf tiếp tục duy trì ổn định. Khách quốc tế chủ yếu lưu trú ngắn ngày, trải nghiệm văn hóa bản địa và dịch vụ nghỉ dưỡng. Nhiều du khách cũng kết nối hành trình tham quan các điểm đến lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc, tạo nên chuỗi du xuân phong phú trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của tỉnh Phú Thọ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, tính đến hết ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), toàn tỉnh đã đón trên 300.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1.300 lượt, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa đạt hơn 298.000 lượt, tăng gần 20%. Tổng lượt khách lưu trú đạt trên 135.000 lượt, công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch bình quân đạt khoảng 85%.

Trong đó, Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La tiếp tục là điểm đến thu hút du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử trong những ngày đầu xuân. Cùng với đó, Di tích lịch sử Văn bia Quế Lâm Ngự Chế - Đền Vua Lê Thái Tông (phường Tô Hiệu) cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhờ nhu cầu du xuân, lễ đền đầu năm.

Những vườn hoa thu hút đông khách du lịch.

Tại khu vực lòng hồ sông Đà, Đền Nàng Han và Đền Linh Sơn Thủy Từ (xã Quỳnh Nhai) thu hút đông đảo du khách đến dâng hương, cầu an. Trong khi đó, điểm du lịch di tích lịch sử - văn hóa Đền Hang Miếng (xã Vân Hồ) cũng là điểm nhấn trong hành trình du xuân của nhiều gia đình.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” của du lịch Sơn La. Dịp này, nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác như Phố đi bộ - chợ đêm Mộc Châu, các vườn hoa, vườn hồng vào mùa chín rộ, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách. Các homestay, khu nghỉ dưỡng tại Mộc Châu, Vân Hồ đạt công suất phòng cao trong những ngày cao điểm.