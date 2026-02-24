Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ

Trong suốt thời gian mở cửa, không gian văn hóa đặc sắc này đã chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến thưởng lãm, trong đó ghi nhận nhiều người dân đã quay lại ít nhất 2 lần để trải nghiệm trọn vẹn cả hai phiên bản ngày và đêm.

Bên cạnh những đột phá về công nghệ hiện đại, Đường hoa năm nay còn được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao bởi sự tinh tế trong thiết kế mang đậm chiều sâu bản sắc văn hóa. Mỗi điểm nhấn tại đây đều sở hữu nét đặc sắc riêng biệt, cùng hướng tới chủ đề chung về sự đoàn kết, hội tụ và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những chất liệu truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa gần gũi, vừa sang trọng, tôn vinh những giá trị cốt lõi của dân tộc trong dòng chảy của thời đại mới.

Chính sự đầu tư bài bản đó đã làm nên sức hút cho các buổi biểu diễn mapping với 22 lượt chiếu dựa trên năm kịch bản tương ứng với ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, tượng trưng cho sự vận động và biến đổi không ngừng của vạn vật. Song song đó, công nghệ thực tế ảo AR với phiên bản "ngựa phi" tích hợp qua ứng dụng Tiktok cũng trở thành điểm nhấn thú vị, thu hút đông đảo khách tham quan tương tác ở bất kể không gian và thời gian nào.

Phiên bản ban đêm của Đường hoa Nguyễn Huệ

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 23 năm tổ chức thành công Đường hoa, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách qua hơn hai thập kỷ. Sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức từ khâu chuẩn bị, thiết kế, thi công đến an ninh trật tự đã góp phần khẳng định vị thế của một biểu tượng văn hóa mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chỉ tính riêng tại TP Hồ Chí Minh sức lan tỏa của sự kiện còn được minh chứng qua gần 300 tin bài báo chí cùng hàng triệu tấm ảnh du xuân của bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới.

Bên cạnh tâm điểm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, năm nay cũng đánh dấu sự mở rộng quy mô khi Đường hoa được tổ chức đồng bộ tại Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và Công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Với sự mở rộng này, tổng lượt khách tham quan tại cả ba điểm đã đạt trên 2,2 triệu lượt.

Như những năm trước, cổng chào và cổng kết của Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 vẫn sẽ được lưu giữ đến 21h ngày 22/3/2026. Việc duy trì các đại cảnh này thêm một tháng giúp người dân và du khách có thêm cơ hội lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân.