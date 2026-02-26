Vào mùa xuân, hãy nấu 5 món ăn từ loại rau rất tốt làm dịu dạ dày tự nhiên, cực tươi ngon và đưa vị

Cơn gió xuân tháng Hai như chiếc kéo, đã tỉa tót những hàng lông mày lá liễu và cả những cây bắp cải tươi ngon nhất chợ. Những chiếc lá xanh mướt, cuộn chặt, giống như những bí mật thầm kín của mùa xuân. Bắp cải là một loại rau mệnh danh là "vua axit folic ẩn giấu" không thể thiếu trên bàn ăn mùa xuân. Hàm lượng axit folic của nó gấp 42 lần so với táo, và nó cũng rất giàu vitamin U, một "yếu tố nuôi dưỡng dạ dày" tự nhiên.

Tại chợ sáng sớm, những cây bắp cải mới được thu hoạch lấp lánh sương mai là loại được săn đón nhất. Những người sành ăn luôn cân chúng khi chọn mua - những cây nặng hơn là những cây có nhiều nước nhất. Ấn nhẹ vào phần lõi sẽ cảm nhận được độ săn chắc, toát lên vẻ tươi mát. Phần thú vị nhất là tiếng "rắc" giòn tan khi xé một lá, như thể bạn có thể nghe thấy mùa xuân đang nở rộ giữa kẽ tay. Loại bắp cải tươi non này, chỉ cần xào sơ thôi cũng đủ để chinh phục vị giác. Hay khi thêm vài lát thịt, những lá bắp cải ngấm dầu sẽ trở nên trong suốt và bóng bẩy hơn, quyến rũ ngay cả trước khi cắn miếng đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 món ăn tươi ngon trong mùa xuân được nấu từ bắp cải.

1. Bắp cải xào giấm

Chọn phần non nhất của bắp cải, dùng tay xé thành những miếng không đều nhau. Rửa sạch bắp cải rồi để ráo nước. Làm nóng dầu ăn trong chảo, phi thơm tỏi băm. Sau đó cho bắp cải vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi mép lá hơi cong lại, cho giấm lâu balsamic (hoặc giấm đen) vào; vị chua thanh sẽ ngay lập tức làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của rau. Trước khi ăn, hãy trang trí bằng cách rắc vài lát ớt thái sợi, giống như việc trang trí ngọc bích bằng những hạt san hô. Món này ngon nhất khi ăn kèm với cơm trắng nóng hổi; nước sốt chua ngọt thấm vào từng hạt cơm, khiến món ăn ngon đến nỗi bạn sẽ muốn ăn đến ba bát.

2. Bắp cải nấu miến

Đây là món ăn ấm áp, dễ chịu trong tiết trời xuân se lạnh. Miến dong đã ngâm mềm được lót dưới đáy nồi đất/sành/sứ, sau đó xếp một lớp bắp cải xé nhỏ ở giữa, rồi đặt vài thịt ba chỉ đã được ướp nước tương và nước tương đen cùng tỏi băm lên trên. Sau đó thêm lượng dầu hào vừa đủ cùng chút nước và bắt đầu nấu. Trong khi nấu nhỏ lửa, nước thịt sẽ ngấm vào miến dọc theo các gân lá bắp cải. Khi mở nắp, hơi nước bốc lên, mang theo một mùi thơm phức hợp. Khi ăn, trước tiên hãy gắp một miếng miến ngấm nước dùng, sau đó thưởng thức những lá bắp cải trong veo, và cuối cùng trộn nước dùng với cơm. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày lên đến tim.

3. Bắp cải thái sợi trộn

Bí quyết nằm ở kỹ thuật thái nguyên liệu; bắp cải phải được thái nhỏ như sợi tóc để ngấm đều nước sốt. Nhúng sơ bắp cải vào nước sôi trong khoảng 30 giây, sau đó vớt ra, để nguội. Tiếp đó cho rau bắp cải thái sợi vào âu rồi rưới nước tương cá hấp lên. Tiếp đó rưới dầu tiêu nóng lên trên để làm dậy mùi thơm. Trang trí với rau mùi thái nhỏ và đậu phộng rang giã dập. Miếng đầu tiên sẽ là một sự bùng nổ hương thơm, tiếp theo là vị ngọt thanh mát - một cách tuyệt vời để làm sạch vị giác và kích thích dạ dày. Các đầu bếp giàu kinh nghiệm luôn nói rằng món này nên được chế biến trong một chiếc bát sứ lớn, thô ráp để thưởng thức trọn vẹn hương vị.

4. Cải bắp xào váng đậu

Ngâm váng đậu khô cho mềm rồi cắt thành khúc vừa ăn. Bắp cải thái nhỏ rồi rửa sạch và để ráo nước. Phi thơm tỏi băm trong chảo rồi cho váng đậu vào xào nhanh tay cùng một chút gia vị. Tiếp đó cho bắp cải thái sợi vào xào cùng đến khi chín mềm. Sau đó rưới vào 2 muỗng canh nước tương và đảo đều cho thấm gia vị. Khi tất cả nguyên liệu cùng chín thì tắt bếp, trút ra dĩa là xong. Mùi thơm của váng đậu và vị ngọt của rau củ hòa quyện tạo nên những lớp hương vị tuyệt vời. Món này ngon nhất khi ăn kèm cơm, đặc biệt là vào tiết trời xuân se lạnh.

5. Bánh kếp bắp cải và trứng

Đây là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng nhanh gọn. Rắc một ít tiêu trắng lên hỗn hợp bắp cải thái sợi và trứng, sau đó chiên trong chảo cho đến khi vàng nâu cả hai mặt. Phần rìa giòn tan là phần hấp dẫn nhất, vỡ vụn khi bạn cắn vào, trong khi bên trong vẫn mềm và giòn. Kết hợp món ăn này với một cốc sữa đậu nành tự làm, món ăn này sẽ mang đến một buổi sáng mùa xuân tràn đầy năng lượng.

Vitamin U - một dưỡng chất độc đáo có trong bắp cải, được y học biết đến như một "yếu tố chống loét". Nghiên cứu hiện đại đã xác nhận rằng nước ép bắp cải thực sự có thể thúc đẩy quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày. Điều này cũng minh chứng cho sự phù hợp đáng kinh ngạc giữa kinh nghiệm ăn uống dân gian từ cổ xưa với các nguyên tắc khoa học hiện đại.

Ăn bắp cải vào mùa xuân còn có một lợi ích tuyệt vời khác - chất xơ dồi dào của nó có thể nhẹ nhàng đánh thức hệ tiêu hóa vốn hoạt động chậm chạp suốt mùa đông. Không giống như các loại rau có chất xơ thô khác có thể gây kích ứng dạ dày, chất xơ trong bắp cải có kết cấu mềm mại, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em. Nếu bạn thái nhỏ những lá non, chần qua nước sôi, rồi trộn với tương mè và mật ong, bạn sẽ có một món ăn ngọt giúp hỗ trợ nhu động ruột - dễ chịu hơn nhiều so với việc uống thuốc.

Trên đây là 5 công thức món ăn ngon, tốt cho sức khỏe và dễ làm từ bắp cải. Bạn có thể áp dụng để luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức trong mùa xuân này nhé!